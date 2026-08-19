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В Україні очікується зростання врожаю яблук: як це вплине на ціни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні очікується зростання врожаю яблук: як це вплине на ціни
Ситуація з яблуками на ринку залишається оптимістичною
фото з відкритих джерел

Великий врожай яблук забезпечить вищу доступність для людей

Українські садівники очікують суттєвого зростання валового збору яблук у поточному сезоні, а прогнозований урожай має перевищити показники минулого року. Попри несприятливі весняні погодні умови – заморозки та тривалі дощі в період цвітіння – галузь демонструє високу стійкість та адаптивність, повідомляє «Главком» із посиланням на AgroWeek.

Аналіз стану насаджень і розвитку дерев свідчить про позитивну динаміку, що стало можливим завдяки якісному сортовому складу, сучасним агротехнічним заходам та регіональній різнорідності. Хоча в окремих областях вплив весняних заморозків виявився відчутнішим, інші регіони зафіксували гарну закладку плодових зав’язей, а коригування підживлення та захисту рослин допомогло мінімізувати втрати.

Збільшення пропозиції яблук на внутрішньому ринку забезпечить вищу доступність фруктів для споживачів, хоча й може створити певний тиск на відпускні ціни. Водночас високий урожай відкриває додаткові можливості для розширення експортних поставок і підвищення доходів українських садівників.

За словами керівника компанії USPA Fruit Володимира Гуржія, заяви окремих виробників про катастрофічні втрати врожаю іноді мають комерційну мотивацію для стимулювання попиту та утримання високих цін, тоді як реальні збитки зазвичай є меншими. Загалом ситуація на ринку залишається оптимістичною, а системний підхід до логістики та продажів дозволяє вітчизняним садівникам утримувати конкурентні позиції як усередині країни, так і на зовнішніх ринках.

Раніше повідомялося, що в Україні зафіксовано стрімке зростання цін на білокачанну капусту нового врожаю. За даними EastFruit, лише за останній тиждень вартість овоча зросла в середньому на 37%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни підвищилися на 59%.

Наразі українські сільгоспвиробники відвантажують білокачанну капусту по 15-22 грн за кілограм, тоді як тижнем раніше максимальна ціна не перевищувала 18 грн за кілограм. 

Теги: продукти фрукти ціни

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