Молдова назвала офіційну дату виходу із Співдружності незалежних держав

Молдова вийде зі складу СНД у квітні наступного року

Юридична процедура виходу Молдови з СНД вже розпочалася

Процес остаточного розриву відносин Молдови зі Співдружністю незалежних держав (СНД) вийшов на фінішну пряму. Країна офіційно припинить своє членство в організації 8 квітня 2027 року. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Молдови Міхай Попшой, інформує «Главком».

Повідомляється, що Молдова вже виконала ключову умову – офіційно повідомила Секретаріат СНД у Мінську про свій вихід. Згідно із законом, цей процес триває 12 місяців з моменту подання відповідного повідомлення.

«Після оприлюднення денонсації відповідних угод та їх публікації в Офіційному віснику 8 квітня секретаріат у Мінську було повідомлено, і ми отримали підтвердження отримання нашого повідомлення», – заявив Попшой.

Очільник закордонного відомства Молдови додав, що на практиці відносини Кишинева з цією організацією вже кілька років як не існують.

«З практичної точки зору, ми вже давно не є її членами, або вже багато років не беремо участі в політичних заходах та інших зустрічах, які не відповідають національним інтересам Республіки Молдова», – підкреслив Попшой.

Раніше президентка Молдови Мая Санду зазначала, що Росія використовує інструменти СНД для політичного тиску, тоді як майбутнє країни пов’язане виключно з демократичним європейським співтовариством.

«Главком» писав, що парламент Молдови у першому читанні підтримав денонсацію угоди про створення Співдружності незалежних держав (СНД). Ініціатором виступило Міністерство закордонних справ країни, яке пояснило рішення порушенням базових принципів організації. У відомстві наголосили, що СНД більше не гарантує «взаємну повагу до територіальної цілісності» через війну Росії проти України та інших конфліктів.

Водночас опозиція виступила проти такого рішення. Депутати попередили про можливі економічні ризики, зокрема для торгівлі з країнами СНД і громадян, які там працюють.