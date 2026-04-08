В Україні розпочалися виплати по 1500 гривень: хто отримає

Пенсійний фонд розпочав нарахування цільової підтримки у 1 500 грн пенсіонерам та отримувачам соцвиплат

В Україні стартували виплати разової грошової допомоги у розмірі 1 500 грн для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат. Програма охопить близько 13 млн людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна.

За словами міністра, процес фінансування вже запущено, і він відбуватиметься у кілька етапів.

«Пенсійний фонд України провів перші нарахування для 540 тис. людей, які отримують пенсії через Укрпошту. Далі фінансування йде поетапно протягом кількох днів», – повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Коли прийдуть гроші

Улютін повідомив, що кошти надійдуть у звичний спосіб – на банківський рахунок або через «Укрпошту» . Ніяких заяв додатково подавати не потрібно.

«Ця підтримка має чітку задачу – частково згладити фінансовий шок для найбільш вразливих людей на фоні зростання витрат, зокрема через паливну кризу», – написав Улютін.

На що можна витратити кошти

Обмежень щодо використання цільової підтримки немає. Громадяни можуть спрямувати ці 1 500 грн на будь-які базові потреби:

купівлю продуктів харчування;

придбання ліків;

оплату комунальних послуг.

«Люди зможуть використати кошти на власний розсуд – на продукти, ліки, оплату комунальних послуг чи інші базові потреби», – зауважив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності.

«Главком» писав, що понад 4,4 млн українців, які у лютому купували товари вітчизняного виробництва, отримають кошти на свої рахунки. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оголосило про старт чергового етапу виплат за програмою «Національний кешбек». Повідомляється, що разом із лютневою виплатою частина користувачів отримає кешбек і за січень, який потребував додаткового опрацювання.

До слова, українці активно користуються кешбеком за купівлю пального на автозаправках (АЗС), які долучилися до державної програми «Національний кешбек». За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, станом на 5 квітня уже 1,3 млн українців скористалися кешбеком на пальне. Програма кешбеку на пальне діятиме до 1 травня 2026 року.