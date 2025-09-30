Данія терміново викликала на службу резервістів: у чому причина

Влада відмовилася коментувати цей випадок

Данський уряд терміново призвав кілька сотень солдатів резерву у зв'язку з активністю безпілотних літальних апаратів у повітряному просторі країни. За інформацією анонімного джерела, цей призов було здійснено на тлі напруги, що включає активність російських кораблів у регіоні та підготовку до саміту ЄС у Копенгагені. Про це пише TV2, передає «Главком».

Повідомляється, що призов був здійснений безпосередньо через ситуацію з активністю дронів, що змусило владу діяти швидко. За інформацією джерел, кількість солдатів, яких було призвано, оцінюється в кілька сотень.

Влада відмовилася коментувати цей випадок, а TV2 не змогло отримати офіційної відповіді від Командування оборони. Як зазначає радник з питань безпеки Якоб Каарсбо, цей крок є ознакою надзвичайної ситуації, яку країна ніколи не зустрічала раніше.

Голова Данської організації резервного персоналу Єспер Шнайдер не уточнив, коли востаннє проводився екстрений призов, проте зазначив, що резерв регулярно залучають як для навчань, так і для оперативних завдань.

«Можна сказати, що потреба в резервістах зростає, оскільки вони можуть надати додаткову підтримку. Хоча ми не можемо коментувати, чи вплинула на це поточна ситуація, залучення додаткових сил не є чимось незвичним», – пояснив він.

Шнайдер також підкреслив, що нинішня ситуація з безпекою демонструє важливість утримання великого та боєздатного резерву: «Багато резервістів мають контракт про доступність, який зобов’язує їх бути готовими до служби. Це гарний приклад того, коли необхідна додаткова сила».

До слова, українські захисники беруть участь у спільних навчаннях із данськими військовими, щоб відпрацювати протидію безпілотникам та посилити безпеку в небі Європи.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 28 вересня, Данія підняла в повітря два винищувачі F-35 над островом Борнгольм через численні повідомлення про активність невідомих дронів. Хоча офіційних коментарів від Збройних сил Данії немає, поліція підтвердила, що винищувачі діяли в рамках диверсійної операції.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.