Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Данія терміново викликала на службу резервістів: у чому причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Данія терміново викликала на службу резервістів: у чому причина
Нинішня ситуація з безпекою демонструє важливість утримання великого та боєздатного резерву
фото з відкритих джерел

Влада відмовилася коментувати цей випадок

Данський уряд терміново призвав кілька сотень солдатів резерву у зв'язку з активністю безпілотних літальних апаратів у повітряному просторі країни. За інформацією анонімного джерела, цей призов було здійснено на тлі напруги, що включає активність російських кораблів у регіоні та підготовку до саміту ЄС у Копенгагені. Про це пише TV2, передає «Главком».

Кілька сотень данських солдатів були терміново призвані на службу через загрозу, пов'язану з безпілотниками в повітряному просторі країни. 

Повідомляється, що призов був здійснений безпосередньо через ситуацію з активністю дронів, що змусило владу діяти швидко. За інформацією джерел, кількість солдатів, яких було призвано, оцінюється в кілька сотень.

Влада відмовилася коментувати цей випадок, а TV2 не змогло отримати офіційної відповіді від Командування оборони. Як зазначає радник з питань безпеки Якоб Каарсбо, цей крок є ознакою надзвичайної ситуації, яку країна ніколи не зустрічала раніше. 

Голова Данської організації резервного персоналу Єспер Шнайдер не уточнив, коли востаннє проводився екстрений призов, проте зазначив, що резерв регулярно залучають як для навчань, так і для оперативних завдань.

«Можна сказати, що потреба в резервістах зростає, оскільки вони можуть надати додаткову підтримку. Хоча ми не можемо коментувати, чи вплинула на це поточна ситуація, залучення додаткових сил не є чимось незвичним», – пояснив він.

Шнайдер також підкреслив, що нинішня ситуація з безпекою демонструє важливість утримання великого та боєздатного резерву: «Багато резервістів мають контракт про доступність, який зобов’язує їх бути готовими до служби. Це гарний приклад того, коли необхідна додаткова сила».

До слова, українські захисники беруть участь у спільних навчаннях із данськими військовими, щоб відпрацювати протидію безпілотникам та посилити безпеку в небі Європи.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 28 вересня, Данія підняла в повітря два винищувачі F-35 над островом Борнгольм через численні повідомлення про активність невідомих дронів. Хоча офіційних коментарів від Збройних сил Данії немає, поліція підтвердила, що винищувачі діяли в рамках диверсійної операції.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

Теги: армія Данія військові безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна до спільної з ЄС перемоги над Путіним – єдина перспектива для України
Історія постійних поразок України завершилася
6 вересня, 18:03
Чому військовим нема де жити на фронті і що з цим робити
Армія без даху: чому солдати на фронті залишаються без житла
9 вересня, 17:10
Дар’я була студенткою Київської школи економіки (KSE)
На фронті загинула 19-річна студентка та військова «Азова». Згадаймо Дар'ю Лопатіну
6 вересня, 09:00
На другому курсі навчання дівчина долучилася до «Азову»
Стало відомо, коли відбудеться прощання з 19-річною інженеркою «Азову» Дар’єю Лопатіною
5 вересня, 19:22
Заступник очільника Міноборони Білорусі каже, що нібито саме завдяки Білорусі Польща збила російські дрони
Білорусь заявила, що допомогла Польщі збивати російські дрони
10 вересня, 11:15
У Європі готуються до зростаючої загрози російської агресії
Німеччина планує збільшити чисельність армії на 100 тис. вояків
12 вересня, 08:35
Роботи з будівництва нового заводу розпочнуться вже цього року
Польща збільшить виробництво 155-мм боєприпасів – Туск
12 вересня, 18:55
За час перебування Мадяра на посаді командувача, Сили безпілотних систем знищили майже 77 тис. ворожих цілей
Збори непотрібні – держава забезпечує дронами. Командувач Сил безпілотних систем відзвітував за пів року своєї діяльності
19 вересня, 08:36
Цього року захід відвідають іноземні високопосадовці, зокрема, не виключається присутність Сі Цзіньпіна
КНДР готується до масштабного військового параду: названо дату
21 вересня, 10:34

Соціум

Данія терміново викликала на службу резервістів: у чому причина
Данія терміново викликала на службу резервістів: у чому причина
Росіяни почали зміцнювати оборону НПЗ (відео)
Росіяни почали зміцнювати оборону НПЗ (відео)
«Чим далі від правди, тим краще»: Київ відреагував на блокування Угорщиною українських ЗМІ
«Чим далі від правди, тим краще»: Київ відреагував на блокування Угорщиною українських ЗМІ
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
Білий дім представив план припинення вогню у Газі
Білий дім представив план припинення вогню у Газі
З британських в'язниць помилково випущено сотні ув'язнених
З британських в'язниць помилково випущено сотні ув'язнених

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua