Десятки тисяч українців ігнорують сплату аліментів – Мінʼюст

Понад 186 тис. українців не сплачують аліменти понад три місяці

В Україні станом на 27 листопада 2025 року є відомості про 186 800 боржників, які не сплачують аліменти понад три місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мін'юст, який цитує Liga.net.

Дані про заборгованості по аліментах містяться у Єдиному реєстрі боржників. Мін'юст повідомив, що на порталі можна перевірити наявність боргу, увівши власні дані та обравши пункт «Категорія стягнення». На одного боржника можуть бути зареєстровані кілька виконавчих проваджень щодо стягнення боргу.

У випадку, якщо громадянин не сплачував аліменти рік та більше, то окрім обмежень прав виїзду за кордон, керування авто, користування зброєю може накладатися штраф. Якщо борг перевищує суму платежів за один рік, то накладається штраф розміром 20% від суми боргу, за два роки – 30% від суми боргу, три роки – 50% від заборгованості.

Штраф стягують лише після погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі. Також на боржника можуть подати до суду за статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення про несплату аліментів.

За несплату аліментів на дитину, одного з подружжя, батьків або інших членів родини протягом шести місяців боржнику можуть присудити виконання суспільно корисних робіт терміном від 120 до 240 годин. За повторне подібне правопорушення протягом року термін робіт збільшується – від 240 до 360 годин. За ці роботи порушнику нараховують оплату, яка перераховується на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

До слова, 12 714 наказів було винесено українськими судами за вісім місяців 2025 року. Кількість судових наказів про стягнення аліментів в Україні поступово скорочується. 99 909 таких рішень було винесено судами з 2021 року по серпень 2025-го. Найбільше таких рішень було зафіксовано у 2021 році – 27 251 наказ. Проте вже у 2024-му їх поменшало на чверть – до 20 504.