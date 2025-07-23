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Несплата аліментів: у яких регіонах України найбільше боржників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Несплата аліментів: у яких регіонах України найбільше боржників
Найбільше проваджень через несплату аліментів відкрито в Дніпропетровській області
фото: brovary.net

У Харківській області кількість аліментних справ від початку повномасштабної зросла в 5,4 раза

Станом на середину липня 2025 року в Україні зафіксовано 187 116 проваджень щодо несплати аліментів. Це на 14% більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Від початку великої війни Єдиний реєстр боржників поповнився на 23 246 таких справ. Водночас варто враховувати, що реєстр постійно оновлюється: одні борги погашаються, інші додаються. Тому ці цифри слід розглядати як чистий приріст кількості проваджень, а не загальну кількість нових боржників.

Несплата аліментів: у яких регіонах України найбільше боржників фото 1

91% проваджень відкриті проти чоловіків. Відповідно, жінки фігурують у 9% справ. Втім рекордсменом по країні стала жінка з Київщини, проти неї відкрито вісім проваджень. Наразі найбільше заборгували по аліментах українці у віці від 25 до 45 років, щодо них відкрито 86% проваджень.

Найбільше проваджень через несплату аліментів відкрито в Дніпропетровській області – 26 268. Далі йдуть Одеська (13 516), Харківська (13 011), Донецька (11 680) та Київська (11 050) області.

Несплата аліментів: у яких регіонах України найбільше боржників фото 2

Водночас у Харківській області кількість аліментних справ від початку повномасштабної зросла в 5,4 раза – з 2,4 тис. до понад 13 тис., а на Чернігівщині у 2,2 раза – з 2 198 проваджень до 4 747. Натомість у Херсонській області кількість проваджень скоротилась у 6,4 раза: з 11 139 до 1 727 проваджень. Загалом зростання зафіксовано у 19 регіонах, скорочення – у шести.

До слова, у Дніпрі чоловік після розлучення з дружиною майже два роки сплачував аліменти на доньку, але дізнався, що дитина не його.

Теги: аліменти боржники

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