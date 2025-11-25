Головна Країна Політика
Галущенко приховував роботу ексочільника Інституту судових експертиз у Мін’юсті – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Галущенко приховував роботу ексочільника Інституту судових експертиз у Мін’юсті – ЗМІ
Колишній директор КНДІСЕ (праворуч) був радником Германа Галущенка на громадських засадах
колаж: glavcom.ua

Відомство неодноразово стверджувало, що Олександр Рувін не обіймає жодної посади у Міністерстві юстиції

Ексміністр юстиції Герман Галущенко призначив колишнього директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна майже одразу після призначення очільником відомства. За тиждень після наказу, через розголос про можливу роботу Рувіна у Мін’юсті, Галущенко скасував це призначення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідувачів «Схем».

Раніше Мін’юст стверджував, що Рувін ніяких посад у відомстві нібито не обіймав. Водночас, за даними «Схем», і після скасування призначення він продовжував регулярно їздити до Мін’юсту і брати участь у зустрічах в тому числі з самим міністром.

Згідно з документами, які отримали журналісти від Міністерства юстиції після звільнення міністра, Галущенко призначив Олександра Рувіна своїм радником на громадських засадах. Зазначена підстава – власна заява ексдиректора КНДІСЕ. Документ датований 28 липня 2025 року. Призначення Рувіна відбулось на другий тиждень після приходу Галущенка до Мін’юсту.

Ще один документ, який отримали «Схеми», Галущенко скасував наказ про призначення Рувіна «як нереалізований». Це сталось 2 серпня 2025 року і збіглось у часі із розголосом про ймовірну роботу Рувіна на Галущенка.

Спочатку у відомстві відповідали, що «Рувін Олександр Григорович будь-яку посаду в міністерстві юстиції України або в установах, що перебувають у сфері управління Мін’юсту, у штаті або на громадських засадах у період з 01 червня по 27 серпня 2025 року не обіймав». Водночас документи, надані журналістам Мін’юстом вже після звільнення Галущенка, свідчать про зворотне.

Як повідомило журналістам джерело із доступом до таких даних, Олександр Рувін перебував у будівлі відомства регулярно – і до свого призначення, і після скасування наказу. Машина Рувіна на номерах прикриття безперешкодно заїжджала на територію міністерства, а сам він мав картку пропуску до будівлі, але не персоніфіковану, без ідентифікації його даних. На запитання журналістів Рувін не відповів, звʼязатися з Галущенком також не вдалося.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Міністерство юстиції не продовжило контракт із директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександром Рувіним. 31 грудня 2024 року сплив термін контракту Олександра Рувіна, який очолював КНДІСЕ з 2011 року.

Читайте також:

Теги: кадрові зміни Міністерство юстиції Герман Галущенко Олександр Рувін

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
