«Дія» тестує послугу – звільнення з роботи на окупованих територіях

Мінцифри розширює перелік важливих соціальних послуг на порталі та в мобільному застосунку «Дія»

Невдовзі українці, які опинилися в складних життєвих обставинах через повномасштабне вторгнення, зможуть офіційно припинити трудові відносини в дистанційному форматі. Йдеться про запуск нової послуги, що дозволить звільнитися з роботи громадянам, які офіційно працевлаштовані на тимчасово окупованих територіях України або в зонах активних бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дія».

Досі тисячі українців, які змогли виїхати з тимчасово окупованих територій або районів ведення бойових дій на підконтрольну Україні територію (або за кордон), стикалися з серйозними бюрократичними перешкодами. Вони фактично залишалися «заручниками» своїх колишніх роботодавців, оскільки підприємства або фізично знищені, або керівництво залишилося в окупації та не виходить на зв'язок.

Через неможливість подати класичну заяву та забрати трудову книжку, люди не могли офіційно розірвати трудові відносини. Це, у свою чергу, блокувало їм можливість офіційно влаштуватися на нову роботу в Україні, стати на облік у Державну службу зайнятості та отримувати фінансову допомогу по безробіттю чи інші соціальні пільги.

Новий цифровий інструмент у «Дії» дозволить повністю автоматизувати та легалізувати цей процес без потреби шукати колишнього керівника чи звертатися до судових інстанцій.

Користувач зможе в кілька кліків сформувати та підписати електронним підписом («Дія.Підпис») заяву про звільнення в односторонньому порядку. Оскільки зв'язок із безпосереднім роботодавцем втрачено, система автоматично перенаправлятиме ці дані до відповідних державних органів та центрів зайнятості. Це дозволить зафіксувати дату припинення трудового договору на державному рівні та внести необхідні зміни до реєстрів застрахованих осіб Пенсійного фонду України.

Розробники вже повністю завершили створення технічної архітектури послуги та офіційно оголосили про відкриття набору на бета-тестування сервісу. Це необхідно для того, щоб перевірити взаємодію між реєстрами та переконатися, що процедура проходить коректно й без помилок.

Нагадаємо, команда державного сервісу «Дія» повідомила про виявлення фішингового ресурсу, який маскувався під офіційний застосунок і намагався отримати доступ до персональних даних українців, пише «Главком».

За даними сервісу, шахраї використовували домен, схожий на офіційний сайт «Дії», та пропонували користувачам завантажити через браузер фейковий застосунок. «На якому громадян просять завантажити через браузер фейковий застосунок Дії, щоб отримати доступ до особистих даних», – повідомили в команді сервісу.

Зазначається, що ресурс уже заблоковано, однак закликали громадян бути уважними та перевіряти джерела, з яких вони завантажують програми.