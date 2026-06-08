Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Шахраї запустили фейкову «Дію»: українців попередили про нову схему

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Шахраї запустили фейкову «Дію»: українців попередили про нову схему
Щахраї використовували домен, схожий на офіційний сайт «Дії»
фото з відкритих джерел

Зловмисники створили сайт із доменом, схожим на офіційний, та пропонували завантажити підроблений застосунок

Команда державного сервісу «Дія» повідомила про виявлення фішингового ресурсу, який маскувався під офіційний застосунок і намагався отримати доступ до персональних даних українців, пише «Главком».

За даними сервісу, шахраї використовували домен, схожий на офіційний сайт «Дії», та пропонували користувачам завантажити через браузер фейковий застосунок. «На якому громадян просять завантажити через браузер фейковий застосунок Дії, щоб отримати доступ до особистих даних», – повідомили в команді сервісу.

Зазначається, що ресурс уже заблоковано, однак закликали громадян бути уважними та перевіряти джерела, з яких вони завантажують програми. У відомстві нагадали, що застосунок «Дія» доступний виключно через App Store та Google Play, а єдиний офіційний портал сервісу – diia.gov.ua.

Також користувачам рекомендували підвищувати рівень цифрової грамотності та кібербезпеки за допомогою освітніх матеріалів на платформі «Дія.Освіта».

Як уберегтися від шахраїв

  • завантажуйте «Дію» лише з App Store або Google Play;
  • перевіряйте адресу сайту перед введенням даних;
  • не переходьте за підозрілими посиланнями з листів чи месенджерів;
  • не встановлюйте файли з невідомих ресурсів;
  • не вводьте особисті та банківські дані на сумнівних сайтах.

Нагадаємо, шахраї почали використовувати нову схему обману українців, розсилаючи фейкові повідомлення про нібито необхідність сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. 

Читайте також:

Теги: шахрайство застосунок Дія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У великих містах зріс попит на квартири через державну програму для УДБ з ТОТ
Джек-пот для продавців житла економ-класу. Як уряд розбудив спекулянтів Війна і бізнес
22 травня, 09:30
Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна
Експрем’єр Пустовойтенко віддав 7 млн грн фальшивим працівникам СБУ
18 травня, 14:26
Зафіксовано шахрайські звернення до міжнародних партнерів нібито від Умєрова
Зафіксовано шахрайські звернення до міжнародних партнерів нібито від Умєрова
21 травня, 20:46
Шахраї використовувалися маніпулятивні формулювання про «обмежений термін» отримання коштів
Шахраї атакують пенсіонерів новою схемою: як уберегти гроші
26 травня, 06:59
8 травня росіянин Іслам Османов опинився у базі розшуку МВС
У Бучі на початку вторгнення зник відомий винахідник. Слідство оголосило у розшук чеченця
27 травня, 19:00
Глобальний ринок окулярів оцінюється приблизно у $200 млрд на рік
Apple хоче захопити ринок окулярів, як колись годинників
1 червня, 02:37
У межах міжнародної кібероперації затримано двох організаторів і трьох учасників злочинної групи
У Харкові викрито кол-центр, що ошукав латвійців на понад €100 тис.
29 травня, 11:16
Посадовець обіцяв оформити фіктивну непридатність до служби і виключити чоловіка з військового обліку
На Волині затримали керівника ТЦК на хабарі у $7000
5 червня, 20:55
Водії гуманітарки ходять у камуфляжі, обвішані купленими медалями, – і ніхто не може їх зупинити
У Росії кожен може купити медаль «героя СВО» – розвідка
6 червня, 01:50

Суспільство

У Білгороді вибухнув склад боєприпасів (фото, відео)
У Білгороді вибухнув склад боєприпасів (фото, відео)
Шахраї запустили фейкову «Дію»: українців попередили про нову схему
Шахраї запустили фейкову «Дію»: українців попередили про нову схему
Речниця Єврокомісії повідомила, коли очікувати 21-й пакет санкцій проти РФ
Речниця Єврокомісії повідомила, коли очікувати 21-й пакет санкцій проти РФ
Свириденко анонсувала посилення відповідальності за порушення ПДР
Свириденко анонсувала посилення відповідальності за порушення ПДР
Мінцифри оновило словник термінів зі штучного інтелекту
Мінцифри оновило словник термінів зі штучного інтелекту
Мендель випрошує у Зеленського здатися Путіну: деталі скандальної заяви
Мендель випрошує у Зеленського здатися Путіну: деталі скандальної заяви

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua