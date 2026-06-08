Шахраї запустили фейкову «Дію»: українців попередили про нову схему

Зловмисники створили сайт із доменом, схожим на офіційний, та пропонували завантажити підроблений застосунок

Команда державного сервісу «Дія» повідомила про виявлення фішингового ресурсу, який маскувався під офіційний застосунок і намагався отримати доступ до персональних даних українців, пише «Главком».

За даними сервісу, шахраї використовували домен, схожий на офіційний сайт «Дії», та пропонували користувачам завантажити через браузер фейковий застосунок. «На якому громадян просять завантажити через браузер фейковий застосунок Дії, щоб отримати доступ до особистих даних», – повідомили в команді сервісу.

Зазначається, що ресурс уже заблоковано, однак закликали громадян бути уважними та перевіряти джерела, з яких вони завантажують програми. У відомстві нагадали, що застосунок «Дія» доступний виключно через App Store та Google Play, а єдиний офіційний портал сервісу – diia.gov.ua.

Також користувачам рекомендували підвищувати рівень цифрової грамотності та кібербезпеки за допомогою освітніх матеріалів на платформі «Дія.Освіта».

Як уберегтися від шахраїв

завантажуйте «Дію» лише з App Store або Google Play;

перевіряйте адресу сайту перед введенням даних;

не переходьте за підозрілими посиланнями з листів чи месенджерів;

не встановлюйте файли з невідомих ресурсів;

не вводьте особисті та банківські дані на сумнівних сайтах.

Нагадаємо, шахраї почали використовувати нову схему обману українців, розсилаючи фейкові повідомлення про нібито необхідність сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.