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Гетманцев розповів, чи буде переглядатися механізм виплат 15 млн сім’ям загиблих на війні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Гетманцев розповів, чи буде переглядатися механізм виплат 15 млн сім’ям загиблих на війні
Родини загиблих українських захисників отримуватимуть виплати й надалі, але частинами
фото: Suspilne

«Виплати здійснюються і будуть здійснюватись»

Виплати за загиблих українських захисників здійснюються планово і здійснюватимуться й надалі, але частинами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев наголосив, що виплати 15 млн грн за загиблих здійснюються планово і додав, що це не одномоментна виплата, що було закладено з самого початку.

«Ми розуміємо свій неоплатний борг перед загиблими, але виплатити такі гроші в один день або місяць не маємо фізичної можливості. Тому виплати здійснюються і будуть здійснюватись планово, але частинами», – зазначив він.

Депутат повідомив, що не чув про плани перегляду нині діючого механізму, і додав, що питання не тільки у коштах чи строках, але й у тому, «що було б у вищій мірі несправедливо з моральної точки зору».

«Бо якщо ми будемо щось змінювати, то розподілимо тих, хто віддав життя за Батьківщину залежно від того, коли це сталося», – підкреслив Гетманцев.

Нагадаємо, сім'ї загиблих українських захисників мають право на грошову допомогу у сумі 15 млн грн. Представниця Подільського районного ТЦК Катерина Тищенко розповіла, що, відповідно до чинного законодавства, гроші розподіляються рівними частками на: батьків; одного з подружжя (якщо не одружився повторно); неповнолітніх дітей; повнолітніх дітей, якщо вони навчаються на денній формі навчання; утриманців загиблого, якими вважаються члени сім'ї, які мають право на пенсію при втраті годувальника.

Якщо право на отримання грошей кимось не реалізовано протягом 3-х років, то його частка розподіляється між іншими законними одержувачами. Тищенко наголосила, що одразу виплачується п'ята частина від загальної суми, а залишок розбивається на наступні 40 місяців рівними частками.

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Теги: гроші Данило Гетманцев військові

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Особисті фінанси

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