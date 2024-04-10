Гетманцев розповів, чи буде переглядатися механізм виплат 15 млн сім’ям загиблих на війні

«Виплати здійснюються і будуть здійснюватись»

Виплати за загиблих українських захисників здійснюються планово і здійснюватимуться й надалі, але частинами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев наголосив, що виплати 15 млн грн за загиблих здійснюються планово і додав, що це не одномоментна виплата, що було закладено з самого початку.

«Ми розуміємо свій неоплатний борг перед загиблими, але виплатити такі гроші в один день або місяць не маємо фізичної можливості. Тому виплати здійснюються і будуть здійснюватись планово, але частинами», – зазначив він.

Депутат повідомив, що не чув про плани перегляду нині діючого механізму, і додав, що питання не тільки у коштах чи строках, але й у тому, «що було б у вищій мірі несправедливо з моральної точки зору».

«Бо якщо ми будемо щось змінювати, то розподілимо тих, хто віддав життя за Батьківщину залежно від того, коли це сталося», – підкреслив Гетманцев.

Нагадаємо, сім'ї загиблих українських захисників мають право на грошову допомогу у сумі 15 млн грн. Представниця Подільського районного ТЦК Катерина Тищенко розповіла, що, відповідно до чинного законодавства, гроші розподіляються рівними частками на: батьків; одного з подружжя (якщо не одружився повторно); неповнолітніх дітей; повнолітніх дітей, якщо вони навчаються на денній формі навчання; утриманців загиблого, якими вважаються члени сім'ї, які мають право на пенсію при втраті годувальника.

Якщо право на отримання грошей кимось не реалізовано протягом 3-х років, то його частка розподіляється між іншими законними одержувачами. Тищенко наголосила, що одразу виплачується п'ята частина від загальної суми, а залишок розбивається на наступні 40 місяців рівними частками.