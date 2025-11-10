Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві 11-16 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві 11-16 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у вівторок 11 листопада ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

12 листопада (середа) в:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

13 листопада (четвер) у:

  • Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
  • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

14 листопада (п’ятниця) в:

  • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

15 листопада (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

16 листопада (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»), вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, на Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

Через посуху влітку в Україні прогнозується здорожчання соняшникової олії. «Главком» перевірив ціни у столичних магазинах: літр уже коштує більше 100 грн, але олії вистачає на полицях.

До слова, напередодні свят в Україні очікується підвищення цін на низку продуктів. Аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» Максим Гопка у коментарі «Главкому» розповів, на які продукти зросте ціна та з чим це пов’язано.

Читайте також:

Теги: Київ продукти ярмарок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Резніковича, Ткаченко та Кашліков «осквернили могили тих, хто працював у театрі та пам'ять сотень тисяч киян»
Режисер Резнікович із Москви наслав прокльони на людей, які українізували театр Лесі Українки
15 жовтня, 19:56
У Києві вирує пожежа в Голосіївському районі після атаки балістикою
В одному з районів Києва виникла пожежа після удару РФ
22 жовтня, 01:33
Загалом у районі внаслідок атаки пошкоджено близько 230 квартир
Обстріл Деснянського району: що робити постраждалим
22 жовтня, 13:29
Ткаченко заявив, що сьогодні головний ресурс столиці повинен бути спрямований на безпеку киян
Начальник КМВА з Подільського мосту нацькував правоохоронців на Кличка
14 жовтня, 09:04
Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки
Переплата 2 млн грн за дорожню сіль: столична посадовиця отримала підозру
14 жовтня, 11:30
Сміттєзвалище в парку «Балка Проня»
Суд зобов’язав комунальників ліквідувати сміттєзвалище в парку «Балка Проня»
17 жовтня, 10:58
Зруйнована ударом росіян квартира у Деснянському районі столиці
Її врятували секунди. 14-річна киянка дивом вижила після російської атаки
26 жовтня, 16:52
На прощання в Михайлівському Золотоверхому соборі зібрались до 100 людей
Київ попрощався із журналісткою та оператором телеканалу FreeДом, що загинули у Краматорську
27 жовтня, 13:16
Пресслужба додала, що про дату відновлення роботи Gulliver буде повідомлено додатково
У Києві тимчасово закрито ТРЦ «Гулівер»
31 жовтня, 11:42

Новини

У столиці на світлофорі з’явився «Грецький хрест»: що це означає
У столиці на світлофорі з’явився «Грецький хрест»: що це означає
У Києві 11-16 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Києві 11-16 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
Розпочався ремонт мосту Метро. Чим цей процес унікальний (фото)
Розпочався ремонт мосту Метро. Чим цей процес унікальний (фото)
У Києві затримано правоохоронців, які хотіли продати квартиру померлої особи
У Києві затримано правоохоронців, які хотіли продати квартиру померлої особи
Ножове поранення відвідувача розважального клубу в Києві: поліція затримала іноземця
Ножове поранення відвідувача розважального клубу в Києві: поліція затримала іноземця
З корпусу КПІ викинуто автентичні «люстри-молекули»: у чому їхня унікальність
З корпусу КПІ викинуто автентичні «люстри-молекули»: у чому їхня унікальність

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua