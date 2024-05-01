Україна планує залучити більше жінок до розмінування

Канада приєднається до створення програм з навчання у протимінній діяльності для жінок

Україна планує залучити до розмінування більше жінок – у цьому нашій країні допоможе Канада, яка візьме участь у реалізації навчальних програм у протимінній діяльності (ПМД) за участю жінок. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з пані послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл.

«Гендерна рівність розглядається як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів як розмінування», – заявила Свириденко.

За словами міністерки, середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%. Вона додала, що це відповідає порядку денному НАТО «Жінки, мир і безпека».

«Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності, тож для нас є цінною підтримка наших канадських партнерів у цьому питанні», – наголосила міністерка.

Свириденко розповіла, що уряд націлений забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів та ветеранок, людей, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та людей із інвалідністю через залучення до виконання робіт у сфері ПМД.

Нагадаємо, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, які наводить газета The Times, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.

До слова, Уряд дозволив Державній службі з питань надзвичайних ситуацій надавати платні послуги з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту. Це має активізувати сертифікацію операторів протимінної діяльності.