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Російські війська просунулися на декількох напрямках – DeepState

Наталія Порощук
glavcom.ua
Російські війська просунулися на декількох напрямках – DeepState
Окупанти просунулися південніше Роботиного
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ не підтверджував дану інформацію

За останню добу аналітики зафіксували просування РФ біля низки населених пунктів. Про це повідомляє DeepState.

«Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Парасковіївці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміки, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки», – зазначають аналітики.

Нагадаємо, що Україна приховано перекинула додаткові сили під Харків за кілька днів до того, як росіяни вдруге від початку війни спробували прорватися до Харкова 10 травня. Командир артилерійського підрозділу 57-ї бригади, 26-річний Олександр із позивним «Чорний» розповів, що його гармати навіть вели вогонь по російських військах за день до вторгнення. За його словами, росіяни «нахабно» скупчувалися на своєму боці кордону.

До слова, російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили. Фото зі зруйнованого міста опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови, а також журналіст Юрій Бутусов.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна росіяни

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