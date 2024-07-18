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Товари з-за кордону стануть дорожчими: Кабмін схвалив збільшення оподаткування посилок

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Товари з-за кордону стануть дорожчими: Кабмін схвалив збільшення оподаткування посилок
Уряд тільки що схвалив Закон про зміни у Бюджет 2024 з підвищенням видатків на 500 млрд та Податкові зміни на 140 млрд грн
фото з відкритих джерел

У великому переліку податків та зборів, які планується підвищити, є намір зменшити обсяг неоподаткованої вартості поштового відправлення

Відтепер замовити з-за кордонк генератор, повербанк чи іншу побутову техніку стане дорожче: сьогодні, 18 липня, Кабінет міністрів затвердив законопроєкт, який передбачає зміни оподаткування поштових посилок. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

ПДВ тепер накладатиметься на посилки вартістю 45 євро та більше. Раніше він діяв лише на посилки вартістю 150 євро.

У великому переліку податків та зборів, які планують підвищити, є намір зменшити обсяг неоподаткованої вартості поштового відправлення.

Пояснення до законопроєкту
Пояснення до законопроєкту
скриншот з допису Ярослава Железняка

Нагадаємо, уряд має реальні альтернативи підвищенню податків та акцизів на пальне. Про це заявила більшість експертів, опитаних виданням Агрополіт. Так на думку координатора експертних груп Економічної експертної платформи Олега Гетьмана, уряд, не використавши всі інші можливості наповнення бюджету взявся до найбільш негативного для економіки країни підходу – підвищення податків.

До слова, в Україні не залишилося дієвих рішень для фінансування Сил оборони. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Банківському форумі від ЕП.

«Уряд тільки що схвалив Закон про зміни у Бюджет 2024 з підвищенням видатків на 500 млрд та Податкові зміни на 140 млрд грн. До речі, в законопроекті про підвищення податків від Уряду будуть зміни по оподаткування поштових посилок. Відправлення не будуть оподатковуватися ПДВ до 45 євро (а не 150 євро як зараз). І то не всі»,  – написав Ярослав Железняк.

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Теги: Верховна Рада податки ПДВ

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