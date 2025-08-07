Військовозобов'язаний проігнорував вручення повістки: що вирішив суд

Чоловік отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі

У Черкаській області суд виніс вирок чоловікові, який не з’явився до військкомату після отримання повістки. Про це йдеться в рішенні Маньківського районного суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, передає «Главком».

Зазначається, що чоловік отримав повістку на службу до Збройних сил України, але не прийшов до територіального центру комплектування.

На суді він пояснив, що повістку йому вручили з порушеннями, тому він не вважав її дійсною. Він також не повідомив офіційно про причини своєї неявки та не намагався оскаржити дії працівників ТЦК.

Суд розглянув усі обставини справи і визнав чоловіка винним у свідомому ухиленні від призову під час мобілізації. Його засудили за статтею 336 Кримінального кодексу України.

Чоловік отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті батько й син побили працівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд призначив обом покарання у вигляді позбавлення покарання, однак звільнив з випробувальним терміном 2 роки.

До слова, на Вінниччині прикордонника покарали за недбалість під час несення служби.

Інцидент стався у Могилів-Подільському районі. Прикордонник, який ніс службу на одному з відрізків українсько-молдовського кордону, не помітив порушника, що незаконно перетнув державний кордон у напрямку Молдови.