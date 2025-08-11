Нацистська символіка у соцмережі: поліція розслідує демонстрацію свастики працівницею суду

Правоохоронці вилучили у дівчини прапор як речовий доказ

Святошинський районний суд Києва повідомив про надзвичайну подію, пов'язану з неприпустимою поведінкою однієї зі своїх співробітниць. Як повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу суду, після виявлення правоохоронцями фотографії з нацистським прапором на особистій сторінці працівниці апарату, керівництво суду вжило негайних заходів.

Поліція Києва підтвердила, що під час моніторингу інтернету виявила публікацію, де 23-річна киянка позує з нацистським прапором. Слідчі Святошинського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки).

У рамках розслідування правоохоронці вилучили прапор як речовий доказ. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Святошинський суд наголошує, що категорично засуджує будь-які прояви пропаганди нацизму, вважаючи їх неприйнятними для працівника судової системи та надає поліції повне сприяння у розслідуванні та передасть усі необхідні документи.

Нагадаємо, в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів.

Використання заборонених символів передбачає:

адміністративну відповідальність – стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

кримінальну відповідальність – стаття 436 -1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Раніше повідомлялося. що поліція розпочала кримінальне провадження за фактом демонстрації нацистської символіки на столичному Печерську. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.