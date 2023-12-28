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Як українцям можуть заблокувати рахунки через неявку до ТЦК: роз’яснення економіста

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як українцям можуть заблокувати рахунки через неявку до ТЦК: роз’яснення економіста
Ухилянтам цілком законно зможуть блокувати доступ до їхніх грошей
фото з відкритих джерел

Експерт переконаний, що існує лише один спосіб реалізувати норму нового законопроєкту

На ухилянтів можуть накладати штраф за неотримання повістки електронною поштою, після чого виконавча служба отримає можливість блокувати їхні рахунки. Так економіст Олег Пендзин прокоментував «ТСН» норму законопроєкту про мобілізацію стосовно блокування коштів військовозобов’язаних, які уникатимуть призову до війська.

Експерт розповів, що військкоми можуть отримати повноваження без оформлення адмінпротоколу накладати штраф. Якщо його не сплатити протягом встановленого законодавством терміну, порушник автоматично заноситься до Єдиного реєстру боржників, що можуть використати для блокування коштів громадян. На думку Пендзина, це єдиний спосіб забезпечити конституційність такого інструментарію.

«Тобто вони хочуть надсилати людині повістку електронною поштою. Людина не з’явилася в установлений термін до ТЦК, на неї наклали штраф у розмірі декількох тисяч гривень. Не знаю, які вони визначать терміни для погашення. Якщо штраф не сплачений, людина потрапляє до реєстру боржників. Якщо людина потрапляє до цього реєстру, то щодо неї починає працювати виконавча служба, яка може заблокувати рахунки, заборонити розпоряджатися майном. Тобто хочуть зробити такий механізм», – підкреслив він.

Олег Пендзин висловив переконання, що ця норма в остаточному варіанті документа зникне, як і штрафи, про які там йдеться.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

До слова, за «порушення законодавства про військовий обов’язок» українців збираються штрафувати на суму від 34 до 85 тис. грн. А якщо це було вчинено «за умов особливого періоду», сума штрафу відчутно зростає – від 153 до 204 тис. грн. Також тепер не можна відмовитися від проходження військово-лікарської комісії. За відмову можна опинитися за гратами на строк від трьох до п'яти років.

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Теги: штраф Олег Пендзин ухилянти гроші

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