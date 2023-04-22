Яким буде курс долара наприкінці квітня: прогноз експерта

Різниця між офіційними, банківським і готівковим курсами не перевищуватиме 2-2,5%.

Ринок не буде статичним: в останню декаду квітня матимуть місце незначні коливання курсів

В Україні курс долара в останній тиждень залишатиметься стабільним.Такий прогноз зробив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, передає 24 канал.

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За його словами, готівкові курси долара і євро залишаться на рівні 37-38 грн/дол. та 40-41,5 грн/євро.

«Однак ринок не буде статичним: в останню декаду квітня матимуть місце незначні коливання курсів у розмірі 0,2-0,3 (гривня до долара) і 0,4-0,5 (гривня до євро). При цьому, як і за останні 2 місяці, різниця між курсом купівлі та продажу не перевищить 0,15-0,25 гривні», – зазначив експерт.

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Він зазначає, що різниця між офіційними, банківським і готівковим курсами не перевищуватиме 2-2,5%.

Нагадаємо, середній офіційний курс у 2023 році становитиме 40,7 гривень за долар. Це вище, ніж поточний фіксований курс НБУ на рівні 36,6 грн, але нижче від бюджетного прогнозу. Про це повідомляє World Economic Outlook МВФ за квітень 2023 року.

За повідомленням експертів, курс долара в Україні на готівковому ринку перетнув межу офіційного курсу (36,6 грн/$) тільки в купівлі, проте тенденція зміцнення національної валюти однозначно помітна. Водночас шансів на те, що долар буде коштувати 35 грн/$, найближчим часом небагато.