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Хто може вийти на пенсію у 60 років: роз’яснення Пенсійного фонду

Надія Клочко
glavcom.ua
Хто може вийти на пенсію у 60 років: роз’яснення Пенсійного фонду
Для призначення пенсії за віком у 60 років у 2022 році необхідно мати страховий стаж 29 років
фото з відкритих джерел

Вік виходу на пенсію залежить від страхового стажу особи

В Україні у 2022 році мають право на вихід на пенсію у 60 років особи, які отримали необхідний для цього страховий стаж. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

У відомстві зазначили, що цього року на заслужений відпочинок можуть претендувати громадяни віком 60, 63 або 65 років, але є одна умова.

Зокрема, для призначення пенсії за віком у 2022 році пенсіонери:

  • 60 років – повинні мати страховий стаж у 29 років;
  • 63 років – офіційно пропрацювати 22 роки;
  • 65 років – мати не менше 15 років страхового стажу.

Як відомо, українці мають право на щомісячну доплату до пенсії, якщо у них є понаднормовий стаж роботи. Розмір надбавки становить 1% прожиткового мінімуму. Надбавку до пенсії мають отримувати усі українці з більшим стажем роботи. 

Також у Міністерстві соціальної політики готують зміни, які дозволять збільшити пенсійні виплати українців. Як повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, збільшити розмір пенсії окремим громадянам зможуть меценати.

Нагадаємо, до кінця року Кабінет міністрів планує підвищити розмір деяких соціальних виплат

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Теги: Пенсійний фонд пенсіонери пенсія

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