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Комітет Ради підтримав законопроєкт про скорочення зарплат держслужбовцям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Комітет Ради підтримав законопроєкт про скорочення зарплат держслужбовцям
Премії держслужбовцям планують обмежити 30% посадового окладу
фото з відкритих джерел

Якщо Рада підтримає законопроєкт, то чиновникам обмежать премії та скоротять надбавки за вислугу років

Профільний комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав законопроєкт про скорочення зарплат держслужбовцям. Якщо Рада за нього проголосує, то їм обмежать премії, а також значно скоротять надбавки за вислугу років. Такі нововведення містяться у законопроекті №8222, який містить зміни до Закону України «Про державну службу».

Премії держслужбовцям планують обмежити 30% посадового окладу. При цьому, якщо йтиметься про квартальну премію, то її максимум, відповідно, становитиме 90% від посадового окладу держслужбовця.

Наразі за кожен рік стажу держслужби належить надбавка у розмірі 3% від посадового окладу. При цьому максимальна надбавка за вислугу років може становити 50% окладу. Згідно із запропонованим законопроєктом, надбавка за рік становитиме лише 2%, а максимальна надбавка за вислугу років не перевищуватиме 30% від посадового окладу.

Таким чином депутати хочуть зробити, щоби зарплата держслужбовця більшою мірою залежала від його посадового окладу, а не від надбавок і премій. А посадовий оклад, своєю чергою, повинен відповідати його кваліфікації, досвіду, а також важливості та складності виконуваної роботи.

Нагадаємо, зарплатні фонди цього року зменшено в середньому на 20%, а інфляція, за даними Нацбанку, сягає майже 30%. Відтак купівельна спроможність держслужбовців вже знизилася наполовину.

До слова, наразі зарплати чиновників перебувають у критичному стані. Якщо досвіду державної служби немає, то службовець отримує базовий оклад – від 9 до 12 тис. грн. З премією – до 14-15 тис.

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Теги: державна служба зарплата чиновник

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