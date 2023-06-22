Трагедія у багатоповерхівці Києва: кількість постраждалих зросла до дев'яти

Рятувальники повідомили, що в будинку зняли зруйновані панелі перекриття

Станом на 15:00 на місці події загинуло троє людей

Кількість постраждалих унаслідок вибуху у багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва зросла до дев'ятьох осіб. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram .

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«Станом на 15:00 на місці події загинуло троє людей, постраждало дев'ятеро осіб (із них трьох госпіталізовано) і врятовано 20 осіб», – ідеться в повідомленні.

Рятувальники повідомили, що в будинку зняли зруйновані панелі перекриття, а також проводять демонтаж елементів будівельних конструкцій і розбір завалів.

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«Встановлюються підпірки для зміцнення перекриття між восьмим і дев’ятим поверхами будинку», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканці. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.