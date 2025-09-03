Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні

За даними Держслужби зайнятості, в Україні на одного шукача роботи припадає дві вакансії

Державна служба зайнятості шукала роботу для 132 тис. осіб, в середньому по країні для одного шукача роботи роботодавці пропонували два робочих місця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу зайнятості.

«Кількість пропозицій на Єдиному порталі вакансій (об’єднує пропозиції Державної служби зайнятості та провідних комерційних сайтів з пошуку роботи) становила 241 тис. на початку серпня, а шукали нову роботу за допомогою Служби зайнятості 132 тис. осіб», – зазначає пресслужба.

Кадрові консультанти Служби зайнятості пропонують шукачам роботи вакансії не тільки зі своєї бази, а загалом з Єдиного порталу. На одного шукача роботи через державний сервіс припадає два вакантних робочих місця. Крім цього, фахівці Служби зайнятості пропонують шукачам роботи можливості навчання, створення та розвитку власної справи, повідомляє держслужба.

Станом на 1 серпня 2025 року на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості налічувалося 241 тис. пропозицій роботи, що на 12 тис. більше, ніж станом на початок попереднього місяця. Це обумовлено сезонними коливаннями на ринку трудових ресурсів, пояснюють у Департаменті аналізу ринку праці та моніторингу ефективності програм зайнятості Служби зайнятості.

Найбільше вакансій цього року було за такими професіями, як продавець, водій, кухар, інженер, бухгалтер, лікар, фахівець, адміністратор, слюсар, електромонтер, вантажник та інші.

Водночас Державна служба зайнятості шукала роботу для 132 тис. осіб. Таким чином в середньому по країні для одного шукача роботи через Службу зайнятості роботодавці пропонували два робочих місця. Третина всіх шукачів роботи – це спеціалісти з вищою освітою, трішки більша кількість, або ж 36%, – люди з професійно-технічними дипломами.

Загалом дефіцит робочої сили обумовлений двома основними причинами: військовими діями в країні та суттєвими змінами в економіці. Перша причина призводить до того, що призов на військову службу, ускладнює укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки. Тут мова йде про будівельників, електрогазозварників, слюсарів, електромонтерів та водіїв.

При цьому, через суттєві зміни в економіці, загострюється структурне безробіття. Так відбувається через те, що шукачі роботи не володіють необхідними вміннями та навичками, щоб зайняти робочі місця, які відчувають найбільший дефіцит робочої сили.

«Також існує проблема регіонального дисбалансу. Для прикладу, у Києві на одного шукача роботи пропонується 24 вакансії, у Львівській області – 4 вакансії, у Київській області – 3 вакансії. Водночас у Миколаївській області чисельність шукачів роботи вдвічі перевищує кількість вакансій», – йдеться в повідомленні.

За даними Нацбанку, диспропорції на ринку праці, викликані змінами в структурі економіки, зовнішньою та внутрішньою міграцією, мобілізацією, зберігатимуться і надалі, проте поступово послаблюватимуться разом із нормалізацією умов економічної діяльності, каже директор Департаменту аналізу ринку праці та моніторингу ефективності програм зайнятості Роман Коновал.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості повідомляла, де та в який сферах найлегше знайти роботу. Серед найбільш затребуваних фахівців – продавці, консультанти, менеджери з продажу.

Також Державна служба зайнятості оприлюднила список унікальних вакансій для українського ринку праці - мова про незвичайні та рідкісні професії, які вкрай рідко потрібні роботодавцям. Перелік складено за даними Єдиного порталу вакансій станом на початок серпня.

До слова, українці мають право на безкоштовне професійне навчання або перенавчання – воно здійснюється коштом держави. На цей момент для різних верств населення діє кілька освітніх напрямів, кожен з особливими умовами та доступністю.