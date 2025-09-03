Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
Станом на початок серпня кількість пропозицій на Єдиному порталі вакансій становила 241 тис.
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними Держслужби зайнятості, в Україні на одного шукача роботи припадає дві вакансії

Державна служба зайнятості шукала роботу для 132 тис. осіб, в середньому по країні для одного шукача роботи роботодавці пропонували два робочих місця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу зайнятості.

«Кількість пропозицій на Єдиному порталі вакансій (об’єднує пропозиції Державної служби зайнятості та провідних комерційних сайтів з пошуку роботи) становила 241 тис. на початку серпня, а шукали нову роботу за допомогою Служби зайнятості 132 тис. осіб», – зазначає пресслужба.

Кадрові консультанти Служби зайнятості пропонують шукачам роботи вакансії не тільки зі своєї бази, а загалом з Єдиного порталу. На одного шукача роботи через державний сервіс припадає два вакантних робочих місця. Крім цього, фахівці Служби зайнятості пропонують шукачам роботи можливості навчання, створення та розвитку власної справи, повідомляє держслужба.

Станом на 1 серпня 2025 року на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості налічувалося 241 тис. пропозицій роботи, що на 12 тис. більше, ніж станом на початок попереднього місяця. Це обумовлено сезонними коливаннями на ринку трудових ресурсів, пояснюють у Департаменті аналізу ринку праці та моніторингу ефективності програм зайнятості Служби зайнятості.

Найбільше вакансій цього року було за такими професіями, як продавець, водій, кухар, інженер, бухгалтер, лікар, фахівець, адміністратор, слюсар, електромонтер, вантажник та інші.

Водночас Державна служба зайнятості шукала роботу для 132 тис. осіб. Таким чином в середньому по країні для одного шукача роботи через Службу зайнятості роботодавці пропонували два робочих місця. Третина всіх шукачів роботи – це спеціалісти з вищою освітою, трішки більша кількість, або ж 36%, – люди з професійно-технічними дипломами.

Загалом дефіцит робочої сили обумовлений двома основними причинами: військовими діями в країні та суттєвими змінами в економіці. Перша причина призводить до того, що призов на військову службу, ускладнює укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки. Тут мова йде про будівельників, електрогазозварників, слюсарів, електромонтерів та водіїв.

При цьому, через суттєві зміни в економіці, загострюється структурне безробіття. Так відбувається через те, що шукачі роботи не володіють необхідними вміннями та навичками, щоб зайняти робочі місця, які відчувають найбільший дефіцит робочої сили.

«Також існує проблема регіонального дисбалансу. Для прикладу, у Києві на одного шукача роботи пропонується 24 вакансії, у Львівській області – 4 вакансії, у Київській області – 3 вакансії. Водночас у Миколаївській області чисельність шукачів роботи вдвічі перевищує кількість вакансій», – йдеться в повідомленні.

За даними Нацбанку, диспропорції на ринку праці, викликані змінами в структурі економіки, зовнішньою та внутрішньою міграцією, мобілізацією, зберігатимуться і надалі, проте поступово послаблюватимуться разом із нормалізацією умов економічної діяльності, каже директор Департаменту аналізу ринку праці та моніторингу ефективності програм зайнятості Роман Коновал.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості повідомляла, де та в який сферах найлегше знайти роботу. Серед найбільш затребуваних фахівців – продавці, консультанти, менеджери з продажу.

Також Державна служба зайнятості оприлюднила список унікальних вакансій для українського ринку праці - мова про незвичайні та рідкісні професії, які вкрай рідко потрібні роботодавцям. Перелік складено за даними Єдиного порталу вакансій станом на початок серпня.

До слова, українці мають право на безкоштовне професійне навчання або перенавчання – воно здійснюється коштом держави. На цей момент для різних верств населення діє кілька освітніх напрямів, кожен з особливими умовами та доступністю.

Читайте також:

Теги: робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зумери відмовляються від традиційної кар'єри
Зумери кардинально змінюють правила роботи: дослідження
29 серпня, 16:40
Покоління зумерів беруть батьків на співбесіди
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками
22 серпня, 08:22
В Державному центрі зайнятості розповіли, де найбільше шукають працівників
Де та в який сферах найлегше знайти роботу: дані центру зайнятості
21 серпня, 08:54
Для зарахування стажу за кордоном є певна процедура
Як зарахувати трудовий стаж за кордоном для призначення пенсії: інструкція
13 серпня, 10:29
З Віталіємо Козловським розірвала співпрацю його піарниця
Кума Віталія Козловського, яка була його піарницею, розірвала співпрацю з артистом
12 серпня, 13:50
В офісі китайці можуть просто сидіти або шукати роботу
Ходити «на роботу» у фейкові офіси: у Китаї набуває популярності новий тренд
12 серпня, 09:08
Робота за кордоном зараховується в трудовий стаж
Чи зараховується робота за кордоном в трудовий стаж: пояснення Пенсійного фонду
11 серпня, 17:49
«Портрет безробітного»: Хто сьогодні шукає роботу в Києві?
«Портрет безробітного»: Хто сьогодні шукає роботу в Києві?
9 серпня, 06:52
Триває робота над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг
У застосунку «Дія» не працюють дві важливі послуги для водіїв: причина
4 серпня, 22:21

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2025: традиції та молитва
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
Як дружина Медведчука втекла з України. Розслідувачі оприлюднили нові подробиці
Як дружина Медведчука втекла з України. Розслідувачі оприлюднили нові подробиці
Комунальники пояснили, як правильно утилізувати використаний жир на кухні
Комунальники пояснили, як правильно утилізувати використаний жир на кухні
Брав участь у боях проти Хезболли та російських окупантів. Згадаймо Дмитра Фіалку
Брав участь у боях проти Хезболли та російських окупантів. Згадаймо Дмитра Фіалку
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
35K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
14K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
8814
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
3379
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua