Уряд пропонує саджати втікачів за кордон. Юрист пояснив ризики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Уряд пропонує саджати втікачів за кордон. Юрист пояснив ризики
Існує ризик, що потенційні ухилянти вважатимуть нелегальну втечу «кращим варіантом», аніж залишитися й уникати мобілізації
фото з відкритих джерел

Адвокат застерігає: у разі прийняття законопроєкту №13673 з’являється більша вірогідність бути спійманим під час незаконного перетину кордону

Покарання, яке пропонується впровадити за незаконний перетин кордону (до трьох років в’язниці) у законопроєкті №13673, все ще не настільки жорстке, як те, яке передбачено за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу передбачає від трьох до п’яти років в’язниці). Існує ризик, що потенційні ухилянти вважатимуть нелегальну втечу «кращим варіантом», аніж залишитися й уникати мобілізації. Таку думку висловив адвокат адвокатського об'єднання Leshchenko & Partners Родіон Достатній у матеріалі «Главкома» «Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях».

Разом з тим, адвокат звернув увагу на кілька юридичних аспектів. По-перше, стаття 336 Кримінального кодексу не застосовується автоматично. Кримінальна відповідальність настає лише у випадку, якщо чоловік пройшов військово-лікарську комісію, визнаний придатним до служби і не має відстрочки, отримав бойову повістку і проігнорував її.

Юрист наголосив, що незаконний перетин кордону й ухилення від мобілізації – це два окремі правопорушення, які не залежать один від одного, тож порушник може нести покарання одночасно за двома статтями, залежно від обставин справи.

По-друге, як вказує Достатній, ризик бути спійманим зріс, оскільки з введенням кримінальної відповідальності сама процедура і наслідки затримання на кордоні стануть серйознішими. Якщо раніше порушника могли оштрафувати і часто відпустити, то тепер, у разі прийняття закону, його очікує суд і кримінальна відповідальність. При цьому шанси уникнути покарання при затриманні дуже малі. Тому для когось страх криміналу спрацює як стримуючий фактор, вважає адвокат.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Кабінет Міністрів України, за підписом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

До слова, 27 серпня Кабмін дозволив жінкам-депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Також уряд оновив порядок перетину державного кордону, за яким тепер чоловікам віком від 18 до 22 років дозволено перетинати кордон під час воєнного стану.

