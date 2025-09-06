Головна Країна Події в Україні
Польські протестувальники розблокували кордон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На пункті пропуску «Медика-Шегині» польські мітингувальники розблокували рух. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За повідомленням польської сторони, з 15:30 за київським часом пропуск вантажних транспортних засобів здійснюється кожні 15 хвилин в обох напрямках.

О 17:00 польські мітингувальники завершили блокування руху.

«Наразі оформлення усіх категорій транспортних засобів здійснюється у штатному режимі», – повідомляють прикордонники.

Попередньо причиною протесту називають низькі ціни на збут зернової продукції.

Нагадаємо, що сьогодні о 12:50 польські мітингувальники розпочали акцію з блокування руху перед пунктом пропуску «Медика-Шегині». Обмеження руху стосувались лише вантажних автомобілів. Тоді як пропуск легкових авто та автобусів здійснювався у штатному режимі.

Раніше уряд Польщі додав прикордонні контрольно-пропускні пункти до переліку критичної інфраструктури, щоб обмежити можливі спроби блокування польсько-українського кордону в майбутньому. Про це повідомив голова Ради з питань співпраці з Україною та Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль, передає Rzeczpospolita.

