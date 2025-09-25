На кордоні з Польщею у двох пунктах пропуску можливі затримки руху транспорту
Ускладнення виїзду повʼязані із тестуванням польською стороною системи із перевірки біометричних даних та виїздом із України паломників хасидів
У пунктах пропуску «Шегині – Медика» та «Краківець – Корчова» на кордоні з Польщею можливі затримки руху транспорту на виїзд з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.
«Інформація для громадян, які найближчим часом збираються перетнути українсько-польський кордон: можливі затримки руху транспорту на виїзд з України в пунктах пропуску «Шегині – Медика» та «Краківець – Корчова», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ускладнення виїзду повʼязані із тестуванням польською стороною системи із перевірки біометричних даних та виїздом із України паломників хасидів.
«Для комфортного перетину кордону пропонуємо обирати інші найближчі пункти пропуску: «Рава-Руська – Хребенне», «Грушів – Будомєж», «Угринів – Долгобичів», «Нижанковичі – Мальховіце», – додали митники.
Нагадаємо, збільшився пасажиропотік на кордоні через виїзд паломників-хасидів. Після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею.
