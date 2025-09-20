Чоловіків 18-22 років випустили за кордон. Президент пояснив логіку цього рішення

Зеленський: «На наш погляд, діти, які закінчують школу та університет в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися»

Дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 років спрямований на збереження української молоді, щоб батьки не вивозили підлітків, які не закінчили в Україні школу, а дозволили дітям спокійно навчатися. Про це він президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський також додав, що Європа не хоче, щоб до них приїзджало більше українців. «Це головний сигнал. Тому що хтось залишається з різних причин і потім претендує на соціальну допомогу. Наша ж логіка у тому, що інакше хлопчиків в наших школах не буде просто в старших класах. Вони не будуть закінчувати школи в Україні. І не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо падіння кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років. На наш погляд, діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися. Діти, які закінчують школу і університет в Україні, мають ще більше шансів. Діти, які закінчують школу за кордоном, мають менше шансів повернутися потім в Україну. Це статистика, яка у нас є. Ми подивились скільки абітурієнтів було, на скільки зменшилось. Це наша аналітика, Міносвіти і армії», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. 28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Зокрема, наданий урядом дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років не призвів до помітного збільшення пасажиропотоку.