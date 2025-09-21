Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пообіцяв захистити Польщу та Балтію у разі російської агресії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пообіцяв захистити Польщу та Балтію у разі російської агресії
«Я зроблю це», – заявив американський президент
фото: The White House/Facebook

США нададуть допомогу Польщі та країнам Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію у Східній Європі

Сполучені Штати допоможуть захистити Польщу в тому випадку, якщо Росія наважиться на посилення ескалації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента США Дональда Трампа для ЗМІ.

Журналісти запитали у Трампа, чи будуть США захищати Польщу та країни Балтії (Латвію, Литву та Естонію), якщо російський диктатор Володимир Путін продовжить ескалацію.

«Я зроблю це», – заявив американський президент.

Також, коментуючи нещодавній інцидент із порушенням російськими винищувачами повітряного простору Естонії, Трамп вкотре заявив «Нам це не подобається».

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне нагадала приклад Туреччини, яка ще десять років тому без вагань збила російський винищувач за порушення повітряного простору.

«Кордон НАТО на північному сході тестується з певною метою. Нам потрібно діяти серйозно. Туреччина подала приклад 10 років тому. Є про що замислитись», – написала вона.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Читайте також:

Теги: росія путін Дональд Трамп кордон винищувач Балтія Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія планує заборонити публікацію карт розташування корисних копалин 
Росія планує заборонити публікацію карт розташування корисних копалин 
18 вересня, 04:42
Вбивство сталося через сварку щодо колишнього нападника збірної Росії Федора Смолова
Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол
17 вересня, 16:52
Завтра вони вирушать до Віндзора, де відбудеться офіційна частина візиту
Дональд Трамп та перша леді прибули до Великої Британії
16 вересня, 23:34
Німеччина закликає до покращення протиповітряної оборони НАТО
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
12 вересня, 12:39
Місяць після Аляски. Стає зрозуміло, про що домовилися Трамп та Путін
Місяць після Аляски. Стає зрозуміло, про що домовилися Трамп та Путін
12 вересня, 09:20
Володимир Зеленський поспілкувався з представниками американського підприємства, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару
Зеленський відвідав завод у Мукачеві, по якому Росія вдарила ракетами
5 вересня, 22:22
Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
4 вересня, 20:57
Чи допоможе Китай завершити війну?
Чи допоможе Китай завершити війну?
2 вересня, 07:01
Трамп: Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Всі лише позують
Трамп прокоментував заяви Росії про «нелегітимність» Зеленського
27 серпня, 00:29

Політика

Трамп пообіцяв захистити Польщу та Балтію у разі російської агресії
Трамп пообіцяв захистити Польщу та Балтію у разі російської агресії
Єврокомісія оцінила ризик початку Третьої світової війни
Єврокомісія оцінила ризик початку Третьої світової війни
Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем
Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем
Канада, Австралія та Велика Британія визнали державу Палестина
Канада, Австралія та Велика Британія визнали державу Палестина
Вибори в Молдові. Голова Асоціації українців оцінив настрої в Придністров’ї
Вибори в Молдові. Голова Асоціації українців оцінив настрої в Придністров’ї
Кремль заявив про готовність Путіна до переговорів
Кремль заявив про готовність Путіна до переговорів

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua