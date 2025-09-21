Трамп пообіцяв захистити Польщу та Балтію у разі російської агресії

США нададуть допомогу Польщі та країнам Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію у Східній Європі

Сполучені Штати допоможуть захистити Польщу в тому випадку, якщо Росія наважиться на посилення ескалації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента США Дональда Трампа для ЗМІ.

Журналісти запитали у Трампа, чи будуть США захищати Польщу та країни Балтії (Латвію, Литву та Естонію), якщо російський диктатор Володимир Путін продовжить ескалацію.

«Я зроблю це», – заявив американський президент.

Також, коментуючи нещодавній інцидент із порушенням російськими винищувачами повітряного простору Естонії, Трамп вкотре заявив «Нам це не подобається».

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне нагадала приклад Туреччини, яка ще десять років тому без вагань збила російський винищувач за порушення повітряного простору.

«Кордон НАТО на північному сході тестується з певною метою. Нам потрібно діяти серйозно. Туреччина подала приклад 10 років тому. Є про що замислитись», – написала вона.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».