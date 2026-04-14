 Курс валют 14 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,45 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 14 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий опустилися. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,45 грн, євро – 50,90 грн, польського злотого – 11,99 грн. Так, долар втратив 2 коп., євро впав на 15 коп., а злотий опустився на 6 коп.

Курс валют станом на 14 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,4372 50,7520 58,2927 11,9336 54,9212
Ощадбанк
 43,15 / 43,75 50,50 / 51,35 56,90 / 58,90 11,35 / 12,15 53,85 / 55,85
Приватбанк
 43,20 / 43,80 50,60 / 51,60 58,25 / 59,20 11,90 / 12.14 54,85 / 58,60
ПУМБ
 43,30 / 43,90 50,60 / 51,30 57,60 / 59,00 11,78 / 12,08 -
monobank
 43,40 / 43,85 50,80 / 51,50 - - -
Райффайзен
 43,35 / 43,76 50,60 / 51,50 56,60 / 59,90 11,40 / 12,40 52,80 / 56,60
OTP Bank
 43,20 / 43,80 50,25 / 51,25 - - 54,25 / 55,25
Укрсиббанк
 43,20 / 43,75 50,40 / 51,30 56,90 / 59,25 - 53,70 / 55,70
* курс валют станом на 09:30 14 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

