Угорський форинт різко зріс після поразки Орбана на виборах

Угорський форинт різко зміцнився після поразки прем’єр-міністра Віктора Орбана на парламентських виборах. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Валюта досягла майже трирічного максимуму щодо євро на тлі очікувань інвесторів щодо економічних змін.

Форинт зріс приблизно на 2% – до 367,81 за євро, а також піднявся на 1,6% – до близько 315 за долар, наблизившись до чотирирічного максимуму.

Аналітики пов’язують це з політичною зміною в країні та перспективами більш проєвропейського курсу після перемоги опозиції на чолі з Петером Мадяром. Ринки реагують на перспективу економічних змін і інтеграції Угорщини до єврозони

Аналітики Goldman Sachs зазначають, що результат виборів свідчить про можливий «плавний перехід влади» та створює передумови для змін економічної політики.

Як відомо, тисячі прихильників опозиційної партії «Тиса» зібралися на площі Баттьяні в Будапешті, щоб відсвяткувати перемогу опозиції на парламентських виборах та почути промову очільника партії Петера Мадяра.

«Ми це зробили. Ми повернули собі нашу країну. Ми вибороли безпрецедентний мандат», – заявив Мадяр.

Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.