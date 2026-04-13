Угорський форинт різко зріс після поразки Орбана на виборах

Іванна Гончар
Угорський форинт різко зміцнився після поразки прем’єр-міністра Віктора Орбана на парламентських виборах. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Валюта досягла майже трирічного максимуму щодо євро на тлі очікувань інвесторів щодо економічних змін.

Форинт зріс приблизно на 2% – до 367,81 за євро, а також піднявся на 1,6% – до близько 315 за долар, наблизившись до чотирирічного максимуму.

Аналітики пов’язують це з політичною зміною в країні та перспективами більш проєвропейського курсу після перемоги опозиції на чолі з Петером Мадяром. Ринки реагують на перспективу економічних змін і інтеграції Угорщини до єврозони

Аналітики Goldman Sachs зазначають, що результат виборів свідчить про можливий «плавний перехід влади» та створює передумови для змін економічної політики.

Як відомо, тисячі прихильників опозиційної партії «Тиса» зібралися на площі Баттьяні в Будапешті, щоб відсвяткувати перемогу опозиції на парламентських виборах та почути промову очільника партії Петера Мадяра.

«Ми це зробили. Ми повернули собі нашу країну. Ми вибороли безпрецедентний мандат», – заявив Мадяр.

Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою. 

Читайте також

Мадяр виступає перед прихильниками на площі Баттьяні в Будапешті
Угорщина. Петер Мадяр оголосив про перемогу на виборах і «кінець тиранії»
Сьогодні, 00:03
Зеленський: Ми відремонтуємо, бо така домовленість
Напередодні виборів в Угорщині Зеленський повідомив про хід ремонту нафтопроводу «Дружба»
10 квiтня, 10:53
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Курс валют 9 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
9 квiтня, 09:28
Смерть Луческу, удари по Україні та ухвалення важливих законів. Головне за 7 квітня 2026
7 квiтня, 21:28
Фіцо та Орбан втрапили у черговий скандал
Угорський військовий вказав можливі зв’язки Орбана і Фіцо з РФ та спровокував політичний скандал
4 квiтня, 21:45
Готівку з Росії могли перевозити літаками Орбана
Угорські літаки вивозили гроші та коштовності з Росії: подробиці
26 березня, 17:13
Фіцо заявив, що зупинка роботи нафтопроводу «Дружба» нібито викликана виключно політичними причинами та ненавистю до РФ
Ще одна країна підтримала шантаж Угорщини щодо кредиту для України
21 березня, 20:33
Адміністрація президента США активно підтримує Віктора Орбана на майбутніх виборах
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
18 березня, 21:10
Коболєв вважає, що якісний ремонт «Дружби» може тривати роки
«Путін створив Моську». Ексглава «Нафтогазу» пояснив, навіщо Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба»
15 березня, 15:48

Трамп пообіцяв Китаю «приголомшливі» тарифи через постачання зброї Ірану
Угорський форинт різко зріс після поразки Орбана на виборах
Ізраїль підрахував витрати на війну з Іраном
Нафта злетіла вище $100 через ризик блокади Ормузької протоки
Економіка США загальмувала: що приховують нові цифри?
ЄС наростив імпорт газу з Росії: FT розкрило обсяги
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
