Курс валют 7 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,58 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 7 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар подешевшав, а євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,58 грн, євро – 50,32 грн, польського злотого – 11,79 грн. Так, долар втратив 7 коп., а євро та злотий зросли на 1 коп.
Курс валют станом на 7 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,5831
|50,3210
|57,6975
|11,7983
|54,6223
|
Ощадбанк
|43,25 / 43,90
|50,10 / 50,85
|56,60 / 58,60
|11,10 / 12,00
|53,95 / 55,95
|
Приватбанк
|43,20 / 43,80
|49,70 / 50,70
|57,22 / 58,01
|11,65 / 11.86
|54,55 / 60,00
|
ПУМБ
|43,30 / 43,90
|50,10 / 50,80
|56,80 / 58,20
|11,55 / 11,85
|-
|
monobank
|43,46 / 43,84
|50,09 / 50,75
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,30 / 43,75
|49,90 / 50,70
|55,30 / 58,50
|11,20 / 12,10
|52,00 / 55,60
|
OTP Bank
|43,35 / 43,90
|49,75 / 50,65
|-
|-
|54,00 / 55,00
|
Укрсиббанк
|43,35 / 43,95
|49,95 / 50,85
|56,40 / 58,70
|-
|53,35 / 55,35
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
