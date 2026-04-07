Курс валют 7 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 7 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар подешевшав, а євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,58 грн, євро – 50,32 грн, польського злотого – 11,79 грн. Так, долар втратив 7 коп., а євро та злотий зросли на 1 коп.

Курс валют станом на 7 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,5831 50,3210 57,6975 11,7983 54,6223
Ощадбанк
 43,25 / 43,90 50,10 / 50,85 56,60 / 58,60 11,10 / 12,00 53,95 / 55,95
Приватбанк
 43,20 / 43,80 49,70 / 50,70 57,22 / 58,01 11,65 / 11.86 54,55 / 60,00
ПУМБ
 43,30 / 43,90 50,10 / 50,80 56,80 / 58,20 11,55 / 11,85 -
monobank
 43,46 / 43,84 50,09 / 50,75 - - -
Райффайзен
 43,30 / 43,75 49,90 / 50,70 55,30 / 58,50 11,20 / 12,10 52,00 / 55,60
OTP Bank
 43,35 / 43,90 49,75 / 50,65 - - 54,00 / 55,00
Укрсиббанк
 43,35 / 43,95 49,95 / 50,85 56,40 / 58,70 - 53,35 / 55,35
* курс валют станом на 08:30 7 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Читайте також

Приватбанк посів перше місце за доходами, показавши ріст на 11% порівняно з минулим роком
Доходи топ-10 банків України за рік зросли майже на чверть: хто серед лідерів
Вчора, 09:22
Поліція затримала чоловіка з бомбою біля банку США
Поліція зірвала спробу теракту біля американського банку в Парижі
29 березня, 00:26
Найчастішою причиною застосування регулятором заходів впливу стала неналежна перевірка клієнтів
Штрафи на пів мільярда гривень: стало відомо, за що Нацбанк найчастіше карає фінустанови
26 березня, 12:02
Курс валют на 18 березня 2026 року
Курс валют 18 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
18 березня, 06:54
Рішення про накладення штрафу Національний банк ухвалив 16 березня
Нацбанк оштрафував «Укрпошту» на понад 250 тис. грн
17 березня, 21:41
100% акцій перехідного банку було продано естонській банківській групі Iute Group
Юте Банк остаточно виходить на український ринок
16 березня, 15:31
Регулятор наголосив на готовності оперативно реагувати для збереження стійкості валютного ринку
Чому ростуть долар та євро? Нацбанк назвав причини
13 березня, 11:20
У разі відмови від досудового врегулювання спору юристи пообіцяли звернутися до суду
Скандал із прапором. Клієнтка висунула ультиматум власнику банку, який розголосив її дані
13 березня, 10:38
Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17

Особисті фінанси

Курс валют 7 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 7 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 7 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 7 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Військовий омбудсман назвала три умови для підвищення зарплат в ЗСУ
Військовий омбудсман назвала три умови для підвищення зарплат в ЗСУ
Курс валют 6 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 6 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 6 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 6 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні стрімко здорожчав популярний овоч
В Україні стрімко здорожчав популярний овоч

Новини

Фрегат «Адмірал Макаров» було уражено щонайменше двічі: з'явилися супутникові фото
Сьогодні, 08:55
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
