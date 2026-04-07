Курс валют 7 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 7 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар подешевшав, а євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,58 грн, євро – 50,32 грн, польського злотого – 11,79 грн. Так, долар втратив 7 коп., а євро та злотий зросли на 1 коп.

Курс валют станом на 7 квітня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,5831 50,3210 57,6975 11,7983 54,6223 Ощадбанк 43,25 / 43,90 50,10 / 50,85 56,60 / 58,60 11,10 / 12,00 53,95 / 55,95 Приватбанк 43,20 / 43,80 49,70 / 50,70 57,22 / 58,01 11,65 / 11.86 54,55 / 60,00 ПУМБ 43,30 / 43,90 50,10 / 50,80 56,80 / 58,20 11,55 / 11,85 - monobank 43,46 / 43,84 50,09 / 50,75 - - - Райффайзен 43,30 / 43,75 49,90 / 50,70 55,30 / 58,50 11,20 / 12,10 52,00 / 55,60 OTP Bank 43,35 / 43,90 49,75 / 50,65 - - 54,00 / 55,00 Укрсиббанк 43,35 / 43,95 49,95 / 50,85 56,40 / 58,70 - 53,35 / 55,35

* курс валют станом на 08:30 7 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.