Курс валют 10 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,46 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок пʼятниці, 10 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий виросли. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,46 грн, євро – 50,79 грн, польського злотого – 11,93 грн. Так, долар зміцнів на 9 коп., євро піднявся на 4 коп., злотий зріс на 1 коп.

Курс валют станом на 10 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,4653 50,7979 58,3587 11,9371 54,9776
Ощадбанк
 43,15 / 43,75 50,45 / 51,30 56,95 / 58,95 11,35 / 12,15 53,95 / 55,95
Приватбанк
 43,10 / 43,70 50,20 / 51,20 57,82 / 58,63 11,80 / 12.02 54,90 / 59,20
ПУМБ
 43,20 / 43,80 50,50 / 51,20 57,40 / 58,80 11,74 / 12,04 -
monobank
 43,35 / 43,85 50,55 / 51,25 - - -
Райффайзен
 43,30 / 43,74 50,30 / 51,25 56,20 / 59,50 11,30 / 12,30 52,30 / 56,10
OTP Bank
 43,25 / 43,80 50,25 / 51,25 - - 54,50 / 55,50
Укрсиббанк
 43,20 / 43,79 50,30 / 51,30 57,00 / 59,35 - 53,80 / 55,80
* курс валют станом на 09:00 10 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

