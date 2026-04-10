Курс валют 10 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок пʼятниці, 10 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий виросли. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,46 грн, євро – 50,79 грн, польського злотого – 11,93 грн. Так, долар зміцнів на 9 коп., євро піднявся на 4 коп., злотий зріс на 1 коп.
Курс валют станом на 10 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,4653
|50,7979
|58,3587
|11,9371
|54,9776
|
Ощадбанк
|43,15 / 43,75
|50,45 / 51,30
|56,95 / 58,95
|11,35 / 12,15
|53,95 / 55,95
|
Приватбанк
|43,10 / 43,70
|50,20 / 51,20
|57,82 / 58,63
|11,80 / 12.02
|54,90 / 59,20
|
ПУМБ
|43,20 / 43,80
|50,50 / 51,20
|57,40 / 58,80
|11,74 / 12,04
|-
|
monobank
|43,35 / 43,85
|50,55 / 51,25
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,30 / 43,74
|50,30 / 51,25
|56,20 / 59,50
|11,30 / 12,30
|52,30 / 56,10
|
OTP Bank
|43,25 / 43,80
|50,25 / 51,25
|-
|-
|54,50 / 55,50
|
Укрсиббанк
|43,20 / 43,79
|50,30 / 51,30
|57,00 / 59,35
|-
|53,80 / 55,80
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
