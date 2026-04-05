Курс валют 5 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 5 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар та євро зміцнилися, однак злотий втратив в ціні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,81 грн, євро – 50,45 грн, а польський злотий – 11,77 грн.

Курс валют станом на 5 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,8144 50,4567 57,8328 11,7714 54,7680
Ощадбанк
 43,35 / 44,00 50,15 / 50,95 51,45 / 53,45 11,10 / 12,00 45,05 / 47,40
Приватбанк
 43,30 / 43,90 49,80 / 50,80 - - -
ПУМБ
 43,30 / 43,90 50,10 / 50,80 56,80 / 58,20 11,55 / 11,85  
monobank
 43,45 / 43,95 50,05 / 50,75 - - -
Райффайзен
 43,30 / 43,70 49,90 / 50,55 55,80 / 59,00 11,20 / 12,20 52,30 / 56,00
OTP Bank
 43,50 / 44,05 50,00 / 50,85 - - 54,25 / 55,25
Укрсиббанк
 43,40 / 44,05 50,10 / 51,00 56,65 / 58,90 - 53,60 / 55,60
* курс валют станом на 07:55 5 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Читайте також

Пентагон вже запросив $200 мільярдів на фінансування військової кампанії проти Ірану. Трамп назвав це «невеликою ціною», яку потрібно заплатити
Пентагон розкрив втрати США у війні проти Ірану
4 квiтня, 15:49
Брокер глави Пентагону звернувся до BlackRock перед ударом по Ірану, але угоду не уклали
Брокер глави Пентагону намагався заробити на війні з Іраном, але є нюанс
31 березня, 10:48
Путін на зустрічі з бізнесом обговорював продовження війни та її фінансування
Будемо воювати. Путін зібрав крупний російський бізнес і закликав давати гроші на війну
27 березня, 10:26
Український бізнес платив зарплату фігурантці справи про співпрацю з РФ
Відомий виробник солодощів України платив зарплату громадянці «ДНР»: деталі
26 березня, 20:06
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Курс валют 23 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
23 березня, 08:36
У Палаці «Україна» пояснили, чому не дозволили глядачам танцювати на концерті Віктора Павліка
Скандал на концерті Віктора Павліка. Палац «Україна» звернувся до глядачів із роз’ясненням
22 березня, 21:47
Рішення про накладення штрафу Національний банк ухвалив 16 березня
Нацбанк оштрафував «Укрпошту» на понад 250 тис. грн
17 березня, 21:41
Курс валют на 14 березня 2026 року
Курс валют 14 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
14 березня, 11:14
Ощадбанк вимагає від Угорщини повернути вилучене майно та валюту
Ощадбанк вимагає від Угорщини повернути вилучене майно та валюту
7 березня, 22:47

Особисті фінанси

В Україні стрімко здорожчав популярний овоч
В Україні стрімко здорожчав популярний овоч
Кешбек на пальне: скільки можна зекономити за теперішніми цінами
Кешбек на пальне: скільки можна зекономити за теперішніми цінами
Курс валют 5 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 5 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 5 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 5 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 4 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 4 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 4 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 4 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
