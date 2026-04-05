Курс валют 5 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,81 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 5 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар та євро зміцнилися, однак злотий втратив в ціні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,81 грн, євро – 50,45 грн, а польський злотий – 11,77 грн.

Курс валют станом на 5 квітня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,8144 50,4567 57,8328 11,7714 54,7680 Ощадбанк 43,35 / 44,00 50,15 / 50,95 51,45 / 53,45 11,10 / 12,00 45,05 / 47,40 Приватбанк 43,30 / 43,90 49,80 / 50,80 - - - ПУМБ 43,30 / 43,90 50,10 / 50,80 56,80 / 58,20 11,55 / 11,85 monobank 43,45 / 43,95 50,05 / 50,75 - - - Райффайзен 43,30 / 43,70 49,90 / 50,55 55,80 / 59,00 11,20 / 12,20 52,30 / 56,00 OTP Bank 43,50 / 44,05 50,00 / 50,85 - - 54,25 / 55,25 Укрсиббанк 43,40 / 44,05 50,10 / 51,00 56,65 / 58,90 - 53,60 / 55,60

* курс валют станом на 07:55 5 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.