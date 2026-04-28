Курс валют 28 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 28 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий зросли в ціні. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,08, євро – 51,76 грн, польського злотого – 12,19 грн.
Курс валют станом на 28 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,0894
|51,7610
|59,7720
|12,1939
|56,1756
|
Ощадбанк
|43,95 / 44,25
|51,45 / 52,00
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,85 / 44,44
|51,49 / 52,08
|59,42 / 60,24
|12,12 / 12,25
|-
|
ПУМБ
|43,80 / 44,40
|51,40 / 52,10
|58,70 / 60,10
|11,96 / 12,26
|-
|
monobank
|43,87 / 44,40
|51,50 / 52,07
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,84 / 44,30
|51,40 / 52,12
|57,50 / 60,90
|11,50 / 12,50
|53,20 / 57,20
|
OTP Bank
|43,70 / 44,20
|51,00 / 51,90
|-
|-
|55,50 / 56,50
|
Укрсиббанк
|43,87 / 44,23
|51,50 / 52,07
|58,65 / 60,40
|-
|55,15 / 56,90
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
