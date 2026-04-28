Курс валют 28 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Курс валют 28 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 28 квітня 2026 року
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,08 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 28 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий зросли в ціні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,08, євро – 51,76 грн, польського злотого – 12,19 грн.

Курс валют станом на 28 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,0894 51,7610 59,7720 12,1939 56,1756
Ощадбанк
 43,95 / 44,25 51,45 / 52,00 - - -
Приватбанк
 43,85 / 44,44 51,49 / 52,08 59,42 / 60,24 12,12 / 12,25 -
ПУМБ
 43,80 / 44,40 51,40 / 52,10 58,70 / 60,10 11,96 / 12,26 -
monobank
 43,87 / 44,40 51,50 / 52,07 - - -
Райффайзен
 43,84 / 44,30 51,40 / 52,12 57,50 / 60,90 11,50 / 12,50 53,20 / 57,20
OTP Bank
 43,70 / 44,20 51,00 / 51,90 - - 55,50 / 56,50
Укрсиббанк
 43,87 / 44,23 51,50 / 52,07 58,65 / 60,40 - 55,15 / 56,90
* курс валют станом на 07:15 28 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Курс валют 28 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 28 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 28 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 28 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
З 1 травня субсидії перерахують автоматично: кому треба подати заяву
З 1 травня субсидії перерахують автоматично: кому треба подати заяву
М'ясо в Україні дорожчає: скільки коштує курятина та яловичина
М'ясо в Україні дорожчає: скільки коштує курятина та яловичина
Ціни на будинки в Україні зросли до 30% за рік
Ціни на будинки в Україні зросли до 30% за рік
День кадровика: скільки в Україні заробляють HR-менеджери
День кадровика: скільки в Україні заробляють HR-менеджери

