Курс валют 17 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Національний банк оновив офіційний курс валют на 17 квітня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 17 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, долар, євро і злотий зросли в ціні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,63 грн, євро – 51,42 грн, польського злотого – 12,12 грн.

Курс валют станом на 17 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,6368 51,4216 59,1148 12,1217 55,7089
Ощадбанк
 43,50 / 43,90 51,30 / 51,85 - - -
Приватбанк
 43,6 / 44,05 51,36 / 52,08 59,05 / 59,88 12,11 / 12,28 -
ПУМБ
 43,50 / 44,10 51,20 / 51,90 58,30 / 59,70 11,90 / 12,20 -
monobank
 43,61 / 44,04 51,35 / 52,00 - - -
Райффайзен
 43,65 / 44,03 51,20 / 51,95 57,20 / 60,30 11,40 / 12,45 53,50 / 57,00
OTP Bank
 43,66 / 43,95 51,27 / 52,00 58,76 / 59,88 12,07 / 12,27 55,50 / 56,50
Укрсиббанк
 43,60 / 43,99 51,30 / 51,81 58,50 / 60,05 - 55,00 / 56,65
* курс валют станом на 07:35 17 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

