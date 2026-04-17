Курс валют 17 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,63 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 17 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, долар, євро і злотий зросли в ціні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,63 грн, євро – 51,42 грн, польського злотого – 12,12 грн.

Курс валют станом на 17 квітня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,6368 51,4216 59,1148 12,1217 55,7089 Ощадбанк 43,50 / 43,90 51,30 / 51,85 - - - Приватбанк 43,6 / 44,05 51,36 / 52,08 59,05 / 59,88 12,11 / 12,28 - ПУМБ 43,50 / 44,10 51,20 / 51,90 58,30 / 59,70 11,90 / 12,20 - monobank 43,61 / 44,04 51,35 / 52,00 - - - Райффайзен 43,65 / 44,03 51,20 / 51,95 57,20 / 60,30 11,40 / 12,45 53,50 / 57,00 OTP Bank 43,66 / 43,95 51,27 / 52,00 58,76 / 59,88 12,07 / 12,27 55,50 / 56,50 Укрсиббанк 43,60 / 43,99 51,30 / 51,81 58,50 / 60,05 - 55,00 / 56,65

* курс валют станом на 07:35 17 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.