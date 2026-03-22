Курс валют 22 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Максим Бурич
Курс валют на 22 березня 2026 року
Національний банк оновив офіційний курс валют на 22 березня 2026 року

 

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на неділю, 22 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня ослабла щодо долара США, але зміцнилася щодо євро та польського злотого. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,96 грн, євро – на 50,50 грн, а польський злотий – на 11,79 грн.

Курс валют станом на 22 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,9617 50,5032 58,4691 11,7951 55,3953
Ощадбанк
 43,70 / 44,10 50,45 / 51,05 - - -
Приватбанк
 43,45 / 44,05 50,1 / 51,1 58,23 / 58,82 11,80 / 12,7 -
ПУМБ
 43,60 / 44,20 50,30 / 51,00 57,70 / 59,10 11,65 / 11,95 -
monobank
 43,60 / 44,04 50,32 / 51,01 - - -
Райффайзен
 43,60 / 44,08 50,2 / 51,01 56,20 / 59,90 11,40 / 12,20 53 / 56,80
OTP Bank
 43,55 / 44,05 50 / 51 - - 55 / 56
Укрсиббанк
 43,60 / 44,05 50,32 / 51,02 57,75 / 59,60 - 54,75 / 56,50
* курс валют станом на 06:30 22 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також

Курс валют на 21 березня 2026 року
Курс валют 21 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Вчора, 09:58
Курс валют на 15 березня 2026 року
Курс валют 15 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
15 березня, 08:45
Голова НБУ заявив про міжнародний шантаж через рішення Угорщини
Голова НБУ різко відреагував на рішення Угорщини щодо коштів Ощадбанку
10 березня, 19:13
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
10 березня, 09:05
Нацбанк просить банки скоригувати маршрути перевезень валюти
НБУ дав пораду банкам після скандалу в Угорщині
6 березня, 21:50
Стратегія розвитку кредитування від НБУ – це повна бутафорія
Кредити енергетичної галузі. Про реальність та бутафорію
3 березня, 18:31
Віталій Шапран: Опитайте зернотрейдерів і металургів – чи згодні вони перейти на євро?
Ексчлен Ради НБУ пояснив, чому євро не замінить в Україні долар
3 березня, 12:02
Попри мінливість цін, золото залишається важливим антициклічним інструментом для довгострокових гравців із горизонтом планування 30–50 років
Ексчлен Ради НБУ пояснив, коли очікувати завершення «золотої лихоманки»
2 березня, 17:58
Геополітична нестабільність, яку підживлює адміністрація президента США, змушує інвесторів шукати замість долара інші «тихі гавані»
Американські гірки Трампа. Що відбувається з золотом, доларом та гривнею
2 березня, 14:00

Особисті фінанси

Курс валют 22 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 22 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 22 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 22 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні зросли ціни на популярний овоч
В Україні зросли ціни на популярний овоч
Курс валют 21 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 21 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 21 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 21 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Які макарони обирають українці: несподівані дані
Які макарони обирають українці: несподівані дані

Новини

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
