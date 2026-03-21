Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 21 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют на 21 березня 2026 року
фото: glavcom.ua

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на суботу, 21 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня ослабла щодо долара США, але зміцнилася щодо євро та польського злотого. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,96 грн, євро – на 50,50 грн, а польський злотий – на 11,79 грн.

Курс валют станом на 20 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,9617 50,5032 58,4691 11,7951 55,3953
Ощадбанк
 43,70 / 44,10 50,45 / 51,05 - - -
Приватбанк
 43,45 / 44,05 50,1 / 51,1 58,23 / 58,82 11,75 / 12 -
ПУМБ
 43,60 / 44,20 50,30 / 51,00 57,70 / 59,10 11,65 / 11,95 -
monobank
 43,60 / 44,04 50,32 / 51,01 - - -
Райффайзен
 43,60 / 44,08 50,2 / 51,01 56,20 / 59,90 11,40 / 12,20 53 / 56,80
OTP Bank
 43,55 / 44,05 50 / 51 - - 55 / 56
Укрсиббанк
 43,60 / 44,05 50,32 / 51,02 57,75 / 59,60 - 54,75 / 56,50
* курс валют станом на 06:30 20 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Теги: курс валют Нацбанк гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua