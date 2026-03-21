Курс валют 21 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк оновив офіційний курс валют на 21 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на суботу, 21 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня ослабла щодо долара США, але зміцнилася щодо євро та польського злотого. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,96 грн, євро – на 50,50 грн, а польський злотий – на 11,79 грн.

Курс валют станом на 20 березня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,9617 50,5032 58,4691 11,7951 55,3953 Ощадбанк 43,70 / 44,10 50,45 / 51,05 - - - Приватбанк 43,45 / 44,05 50,1 / 51,1 58,23 / 58,82 11,75 / 12 - ПУМБ 43,60 / 44,20 50,30 / 51,00 57,70 / 59,10 11,65 / 11,95 - monobank 43,60 / 44,04 50,32 / 51,01 - - - Райффайзен 43,60 / 44,08 50,2 / 51,01 56,20 / 59,90 11,40 / 12,20 53 / 56,80 OTP Bank 43,55 / 44,05 50 / 51 - - 55 / 56 Укрсиббанк 43,60 / 44,05 50,32 / 51,02 57,75 / 59,60 - 54,75 / 56,50

* курс валют станом на 06:30 20 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.