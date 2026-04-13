Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 13 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 13 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,45 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 13 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар опустився, а євро і злотий виросли. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,45 грн, євро – 50,90 грн, польського злотого – 11,99 грн. Так, долар втратив 1 коп., євро піднявся на 11 коп., злотий зріс на 6 коп.

Курс валют станом на 13 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,4587 50,9075 58,4302 11,9956 55,0877
Ощадбанк
 43,15 / 43,75 50,50 / 51,35 57,00 / 59,0 11,40 / 12,20 54,00 / 56,00
Приватбанк
 43,10 / 43,70 50,20 / 51,20 57,77 / 58,57 11,80 / 12.00 55,00 / 58,90
ПУМБ
 43,20 / 43,80 50,60 / 51,30 57,50 / 58,90 11,78 / 12,08 -
monobank
 43,25 / 43,65 50,62 / 51,27 - - -
Райффайзен
 43,27 / 43,67 50,20 / 51,35 56,00 / 59,20 11,30 / 12,30 52,40 / 56,20
OTP Bank
 43,25 / 43,80 50,25 / 51,25 - - 54,50 / 55,50
Укрсиббанк
 43,20 / 43,80 50,40 / 51,30 57,05 / 59,45 - 53,90 / 55,90
* курс валют станом на 09:00 13 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Теги: курс валют валюта банк Національний банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Курс валют 13 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 13 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 13 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мед може стати розкішшю: пасічники б’ють на сполох після зими
Мед може стати розкішшю: пасічники б’ють на сполох після зими
Ціни на пальне 11 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 11 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 11 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 11 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
В Україні почала дорожчати морква
В Україні почала дорожчати морква

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua