Головна Скотч Життя
search button user button menu button

П’ять європейських країн, які майже не відвідують туристи: де відпочити без натовпів і за розумні гроші

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Північна Македонія, країна з багатою історією та культурним розмаїттям
фото з відкритих джерел

Особливо активно тренд на країни без великої кількості туристів підтримують зумери та міленіали, яким подобаються автентичні напрямки

Популярні туристичні напрямки Європи дедалі більше потерпають від перенасичення мандрівниками. Саме тому багато туристів починають шукати альтернативу – менш відомі місця, де можна відчути справжню атмосферу країни без натовпів. Особливо активно тренд на країни без великої кількості туристів підтримують зумери та міленіали, яким подобаються автентичні напрямки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews. Важливим фактором стає і бюджет, бо менш популярні напрямки значно доступніші.

Які країни майже не відвідують туристи?

Молдова

Цю країну у Європі відвідують найменше, проте вона досить цікава, оскільки Молдова поєднує різні культурні впливи – від радянських до румунських. Це відображається в архітектурі та повсякденному житті.

Молдова, Мілештій-Міч
Молдова, Мілештій-Міч
фото з відкритих джерел

Країна відома своїми винними традиціями. Тут мандрівники можуть відвідати село Мілештій-Міч із найбільшою у світі колекцією вин чи дослідити підземні галереї Крикови.

Любителям природи сподобаються прогулянки столичними парками, а загальне враження від подорожі доповнять традиційні страви та місцеві напої.

Ліхтенштейн

Ця крихітна держава на диво не з’являється у списках туристів як обов’язкова країна для відвідування, проте дарма. Альпійські пейзажі, замки на пагорбах та спокійний ритм життя створюють незабутні враження. Щоб швидко ознайомитися з країною у столиці Вадуц можна проїхатися туристичним поїздом. Туристам тут радять відвідати замок, музеї та художні галереї.

Князівство Ліхтенштейн
Князівство Ліхтенштейн
фото з відкритих джерел

Для активного відпочинку підійде Мальбун – гірський курорт, який однаково популярний взимку та влітку. Серед незвичних розваг – прогулянка горами в компанії лам.

Сан-Марино

Країна розташована серед італійських пагорбів, та відкриває захопливі краєвиди на Адріатику. Серед головних пам’яток – середньовічні вежі, урядова будівля та базиліка.

Країна Сан-Марино розташована на горі Титано в Італії
Країна Сан-Марино розташована на горі Титано в Італії
фото з відкритих джерел


Отримати яскраві враження можна на канатній дорозі чи на прогулянці вздовж скельних маршрутів.

Косово

Поки що Косово не входить до списку найпопулярніших туристичних напрямків. Втім, деякі мандрівники тут відзначають красиві гірські пейзажі, османську спадщину та сучасне міське життя.

Приштина, Косово
Приштина, Косово
фото з відкритих джерел

У Призрені варто піднятися до фортеці, щоб побачити місто з висоти, а в Приштині – прогулятися центральними вулицями. Тут радять відвідати історичні монастирі і традиційні базари, а краще відчути країну допоможе місцева кухня.

Північна Македонія

Ця країна все ще залишається недооціненою. Однак Охридське озеро – одна з головних перлин країни. У столиці Скоп’є можна простежити відчутний контраст між минулим та сучасністю.

Північна Македонія, Охрид
Північна Македонія, Охрид
фото з відкритих джерел

Любителям природи тут сподобаються парки з горами, озерами та рідкісними тваринами. Завершити подорож варто дегустацією місцевий вин і традиційних напоїв.

Читайте також:

Теги: зумери подорож Північна Македонія держава Косово музеї гроші Молдова бюджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

