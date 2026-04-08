Угорщина оприлюднила «нові докази» у справі українських інкасаторів

Ростислав Вонс
Гроші, які вилучила Угорщина в «Ощадбанку»
фото: X/Zoltan Kovacs

Речник угорського уряду стверджує, що інкасатори «Ощадбанку» нібито перевозили щойно надруковану валюту

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини оприлюднила «нові докази» у справі захоплення інкасаторських авто Ощадбанку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника угорського уряду Золтана Ковача.

Посадовець стверджує, що за даними слідства у броньованих автомобілях начебто перевозилися щойно надруковані євро та долари. Він стверджує, що купюри ніколи не потрапляли в обіг. За його словами, вони «пов’язані з низкою банків, зокрема з українським Ощадбанком, а також з фінансовими установами Польщі та Гібралтару».

«Серед доказів є відео, на якому нібито показано колишнього генерал-майора української розвідки, який фальсифікує документи в туалеті автозаправки, тоді як його спільники обговорюють платежі, пов’язані з корупцією. Вантаж становив близько $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота, походження та призначення яких залишаються нез’ясованими», – стверджує він.

Ковач додав, що Національна податкова та митна адміністрація Угорщини «звернулася з проханням про міжнародне співробітництво та відкинула звинувачення у незаконних діях, наголосивши, що всі слідчі дії були задокументовані та проведені відповідно до закону».

Нагадаємо, Ощадбанк заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною.

Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом. Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили, однак гроші та золото залишилися на території Угорщини.

До слова, міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та викрадення грошей, які були відповіддю Будапешта на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу «Дружба», повторяться в майбутньому.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

