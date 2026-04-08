Угорщина оприлюднила «нові докази» у справі українських інкасаторів

Речник угорського уряду стверджує, що інкасатори «Ощадбанку» нібито перевозили щойно надруковану валюту

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини оприлюднила «нові докази» у справі захоплення інкасаторських авто Ощадбанку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника угорського уряду Золтана Ковача.

Посадовець стверджує, що за даними слідства у броньованих автомобілях начебто перевозилися щойно надруковані євро та долари. Він стверджує, що купюри ніколи не потрапляли в обіг. За його словами, вони «пов’язані з низкою банків, зокрема з українським Ощадбанком, а також з фінансовими установами Польщі та Гібралтару».

«Серед доказів є відео, на якому нібито показано колишнього генерал-майора української розвідки, який фальсифікує документи в туалеті автозаправки, тоді як його спільники обговорюють платежі, пов’язані з корупцією. Вантаж становив близько $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота, походження та призначення яких залишаються нез’ясованими», – стверджує він.

Ковач додав, що Національна податкова та митна адміністрація Угорщини «звернулася з проханням про міжнародне співробітництво та відкинула звинувачення у незаконних діях, наголосивши, що всі слідчі дії були задокументовані та проведені відповідно до закону».

Нагадаємо, Ощадбанк заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною.

Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом. Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили, однак гроші та золото залишилися на території Угорщини.

До слова, міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та викрадення грошей, які були відповіддю Будапешта на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу «Дружба», повторяться в майбутньому.