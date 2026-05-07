Курс валют 7 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк оновив офіційний курс валют на 7 травня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 7 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,85, євро – 51,61 грн, польського злотого – 12,19 грн.

Курс валют станом на 7 травня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,8528 51,6147 59,7363 12,1983 56,3262
Ощадбанк
 43,70 / 44,10 51,45 / 51,90 58,15 / 60,15 09,70 / 10,40 54,95 / 56,95
Приватбанк
 43,45 / 44,05 50,90 / 51,90 59,00 / 59.82 11,65 / 12,22 -
ПУМБ
 43,70 / 44,30 51,20 / 51,90 58,70 / 60,10 12,02 / 12,32 -
monobank
 43,70 / 44,03 51,36 / 52,05 - - -
Райффайзен
 43,68 / 44,06 51,35 / 52,07 57,20 / 60,80 11,30 / 12,45 53,20 / 57,40
OTP Bank
 43,55 / 44,15 50,90 / 51,85 - - 56,00 / 56,95
Укрсиббанк
 43,75/ 44,05 51,40 / 52,05 58,90 / 60,60 - 55,45 / 57,05
* курс валют станом на 07:00 7 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

