Курс валют 7 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,85 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 7 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,85, євро – 51,61 грн, польського злотого – 12,19 грн.
Курс валют станом на 7 травня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,8528
|51,6147
|59,7363
|12,1983
|56,3262
|
Ощадбанк
|43,70 / 44,10
|51,45 / 51,90
|58,15 / 60,15
|09,70 / 10,40
|54,95 / 56,95
|
Приватбанк
|43,45 / 44,05
|50,90 / 51,90
|59,00 / 59.82
|11,65 / 12,22
|-
|
ПУМБ
|43,70 / 44,30
|51,20 / 51,90
|58,70 / 60,10
|12,02 / 12,32
|-
|
monobank
|43,70 / 44,03
|51,36 / 52,05
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,68 / 44,06
|51,35 / 52,07
|57,20 / 60,80
|11,30 / 12,45
|53,20 / 57,40
|
OTP Bank
|43,55 / 44,15
|50,90 / 51,85
|-
|-
|56,00 / 56,95
|
Укрсиббанк
|43,75/ 44,05
|51,40 / 52,05
|58,90 / 60,60
|-
|55,45 / 57,05
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
