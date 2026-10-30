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Історія київських довгобудів. Happy House – нещасливий ЖК (фото)

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Історія київських довгобудів. Happy House – нещасливий ЖК (фото)
ЖК Happy House на проспекті Берестейському в Києві залишається недобудованим
фото: glavcom.ua

Забудовник Вавриш у соцмережах пише про зібрані гриби, а на питання інвесторів про стан будівництва ЖК Happy House та інших заморожених об'єктів, просто не відповідає

Житловий комплекс Happy House від девелоперської компанії SAGA Development Андрія Вавриша, який обіцяли здати в експлуатацію ще наприкінці 2020 року, станом на жовтень 2026-го залишається недобудованим: роботи заморожені котрий рік. Кореспондент «Главкома» побував біля будівельного майданчика на проспекті Берестейському та зафіксував реальний стан готовності комплексу.

Візуальний огляд об'єкта на Берестейському проспекті, 72, підтверджує тривалу заморозку проєкту. Будівельна готовність секцій різниться: на одних поверхах склопакети змонтовані, тоді як верхні рівні корпусів мають голі бетонні прорізи.

Фасадні роботи також залишилися незавершеними – балкони стоять без перил та засклення, а зовнішні стіни місцями так і не отримали фінішного оздоблення.

Фасад ЖК частково оздоблений, але балкони не мають огорож і скла
Фасад ЖК частково оздоблений, але балкони не мають огорож і скла

Водночас на самому майданчику панує повна тиша – у розпал робочого дня тут не помітно жодних рухів. Будівельні крани тут ще бовваніють, але нерухомо.

Одна із секцій ЖК Happy House: фасад залишається неоздобленим
Одна із секцій ЖК Happy House: фасад залишається неоздобленим

Будівництво об'єднує кілька секцій змінної висотності. На одних корпусах фасади частково облицьовані сірими та жовтими панелями, а інші секції поки що залишаються лише без облицювання.

Недобудований ЖК Happy House у Києві
Недобудований ЖК Happy House у Києві

Будівництво комплексу постійно відкладається. Спочатку його планували здати наприкінці 2020 року, але на початку 2021 року готовими були лише 24% об'єкта. Термін перенесли на кінець 2021 року, а згодом – на середину 2026 року, проте й цей дедлайн уже минув.

Ймовірні терміни тепер можна знайти лише на Dim.Riа, де здачу об'єкту обіцяють на середину 2027 року. При цьому офіційний вебсайт ЖК Happy House взагалі перестав функціонувати.

Ще у травні 2024 року «Главком» писав, що інвестори Happy House звинуватили забудовника в імітації будівництва. За словами власників квартир, які оприлюднили фото на Facebook-сторінці мешканців ЖК, на фасад переставляли вікна, які раніше були вмонтовані у стінах, що виходять у внутрішній двір комплексу. Так забудовник намагався показати хоч якийсь прогрес.

Інвестор Артем Ромащенков стверджував, що в перший рік повномасштабного вторгнення роботи на майданчику не велися взагалі. Згодом їх таки відновили, але, за його словами, понад рік вся робота зводилася до обклеювання фасадних стін пінопластом.

«Щасливий» довгобуд у 2024-му та 2026 році
«Щасливий» довгобуд у 2024-му та 2026 році
колаж: glavcom.ua

Як змінився проєкт Happy House?

За проєктом ЖК Happy House – це комплекс із чотирьох секцій із підземним паркінгом та дитячим садком. Проте в процесі реалізації апетити забудовника помітно зросли. За даними з відкритих джерел, початкова висотність у 15–18–18–25 поверхів згодом перетворилася на значно вигідніші 22–24–24–25 поверхів. Разом із поверхами очікувано збільшилася і кількість квартир. За неофіційною інформацією, надлишок квартир начебто був призначений для Державного управління справами. Проте навіть цей факт не прискорив будівництво.

Бічний фасад ЖК Happy House, який демонструє реальні темпи робіт
Бічний фасад ЖК Happy House, який демонструє реальні темпи робіт

Хто будує комплекс?

Девелопером ЖК Happy House є компанія SAGA Development, заснована українським бізнесменом Андрієм Вавришем, який раніше працював заступником директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації. Замовником будівництва виступає державне підприємство «Укрінвестбуд», генпідрядником – ТОВ «Атмосфера Інжиніринг Системз».

Дозвіл на будівництво видано 1 червня 2018 року. У квітні 2019 року ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція України, яка була ліквідована рішенням Кабінету міністрів України, а її роботу остаточно припинено 15 вересня 2021 року) перевіряла об’єкт і видала припис щодо порушень з охорони праці. Інформації про наслідки перевірки у відкритих джерелах немає.

Головним питанням залишається, коли саме забудовник завершить роботи та введе будинок в експлуатацію, адже первісний термін здачі минув майже шість років тому.

Що відомо про забудовника SAGA Development?

Компанія SAGA Development Андрія Вавриша неодноразово фігурувала у судових спорах та журналістських розслідуваннях щодо своїх будівельних проєктів. «Главком» повідомляв про конфлікти з інвесторами через затримки введення ЖК «Рибальський» в експлуатацію та судовий спір навколо публікації, в якій забудовника назвали «шахраєм». Суд зрештою став на бік журналістів і відмовив у задоволенні позову компанії.

Окремі проєкти SAGA Development також ставали предметом уваги правоохоронців і контролюючих органів. За даними «Наших грошей», поліція розслідувала будівництво ЖК у Феофанії, Державна інспекція архітектури та містобудування України відмовляла у видачі дозволу на житловий комплекс на Петрівці через невідповідність документів, а ДБР у межах іншого провадження арештовувало земельну ділянку та приміщення, пов'язані з проєктом «Київпроєкту».

Зазначимо, що Happy House – не єдиний проєкт SAGA Development, у якому виникли проблеми з термінами будівництва. Серед інших проблемних об'єктів компанії – житлові комплекси O2 Residence, «Новий Поділ», Franklin Concept House та Home & Park Comfort House... За даними з відкритих джерел, на частині цих майданчиків будівельні роботи не ведуться або були призупинені. Зокрема, у Franklin Concept House роботи не проводяться із серпня 2022 року, а в O2 Residence станом на вересень 2026 року будівництво більшості будинків залишалося призупиненим.

Поки інвестори ЖК очікують на завершення будівництва та введення будинків в експлуатацію, у соцмережах Вавриша переважає легка особиста та філософська тематика. Замість публікації детальних графіків робіт для інвесторів, забудовник ділиться змінами в особистому житті, вітає близьких, радіє за своїх дітей та звітує про успішний збір грибів біля дороги.

Андрій Вавриш також не відреагував на запити журналістів із проханням прокоментувати затримку будівництва ЖК Happy House та назвати реальні терміни здачі об'єкта. Крім того, офіційні телефони SAGA Development вимкнені. 

Історія київських довгобудів. Happy House – нещасливий ЖК (фото) фото 1

Зазначимо, Андрій Вавриш став фігурантом гучного журналістського розслідування, коли разом із тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом відвідав триденне весілля юриста Андрія Довбенка на Лазуровому узбережжі Франції. Суспільний резонанс викликав той факт, що святкування приватних осіб на елітній яхті збіглося з офіційним Днем Незалежності України.

Нагадаємо, Андрій Вавриш у 2020 році привернув увагу ЗМІ масштабним святкуванням річниці власного одруження в Туреччині. Серед запрошених гостей знову помітили впливових політиків та експосадовців, зокрема того ж Андрія Богдана, що журналісти неодноразово трактували як підтвердження тісних зв'язків забудовника з представниками влади. У 2021 році Андрій Вавриш оголосив про розлучення з дружиною Тетяною після 20 років шлюбу.

Нагадаємо, ТОВ «Одеса фільм Продакшн» Андрія Вавриша одержало 5,9 млн грн від держави на виробництво серіалу «Фільма для НЕПмана». 

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Теги: будівництво житло

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