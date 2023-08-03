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Лічильники на воду із свердловин. Уряд пояснив нові правила, які спровокували скандал

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лічильники на воду із свердловин. Уряд пояснив нові правила, які спровокували скандал
Наразі в державному реєстрі обліковується понад 10 тис. свердловин
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Облік свердловин, плата за користування водою та зобов'язання отримувати дозвільні документи стосуються виключно бізнесу

Українцям, які використовують воду з артезіанських свердловин для власних потреб, не потрібно встановлювати лічильники. Рішення уряду направлені на завершення реформи надрокористування в країні і не вводять нових правил для тих, хто користується такою водою у побуті. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у національному телемарафоні.

Зазначимо, нещодавно серед українців хвилею прокотилося невдоволення: уряд нібито зобов’язав всіх встановити лічильники на свердловини. Через це у громадян виникло багато питань і побоювань, що їм нібито доведеться сплачувати за воду із власних свердловин. Проте міністр Стрілець розвіяв страхи українців: він пояснив, що нові постанови уряду не торкаються звичайних користувачів, а лише бізнесу. Відповідно до нових правил, уся інформація про свердловини буде вноситись через електронний кабінет надрокористувача на Державному геологічному веб-порталі. Щоб уникнути дублювання даних, дані в реєстрі будуть оновлюватися. Це також сприятиме подоланню наслідків після теракту Каховській ГЕС та дозволить максимально забезпечити населення питною водою.

За словами міністра Стрільця, створення цифрового Державного реєстру артезіанських свердловин необхідне для обліку, систематизації та актуалізації даних, адже до цього часу така інформація окремо збиралася і акумулювалася у різних державних органах.

«Наразі маємо на меті систематизувати всі дані в єдиному цифровому форматі. Таким чином держава розумітиме скільки таких свердловин по країні, де вони розташовані і в якому стані. Надзвичайна ситуація в Херсонській і Миколаївській областях показала наскільки важливим це є для швидкого прийняття рішень і забезпечення людей водою», – зазначив Руслан Стрілець.

За його словами, наразі в державному реєстрі обліковується понад 10 тис. свердловин. Міністр звернув увагу, що облік свердловин, плата за користування водою та зобов'язання отримувати дозвільні документи стосуються виключно бізнесу. Ці вимоги існували ще задовго до впровадження реформи. Єдине, що наразі змінюється для суб'єктів господарювання – формат взаємодії з державою. Він стає простим, цифровим, зручним, наголошує міністр.

Нагадаємо, що в Україні відновили обов'язкову повірку газових лічильників. Споживачі, у яких настав термін перевірки приладу, мають провести її впродовж трьох місяців після закінчення опалювального сезону.

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Теги: екологія лічильник

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