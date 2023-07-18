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У Києві зафіксовано шокуючий випадок масового знищення дерев

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві зафіксовано шокуючий випадок масового знищення дерев
У Києві невідомі пошкодили понад 100 дерев вздовж проспекту Шухевича у Дніпровському районі
фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

У деревах просвердлили свердлом отвори та залили невстановлену рідину, багато з них вже почали засихати

Невідомі пошкодили понад 100 дерев вздовж проспекту Шухевича у Дніпровському районі Києва. Зробивши отвори свердлом, зловмисники залили невстановлену рідину в дерева, багато з яких вже почали засихати. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

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У Києві невідомі пошкодили понад 100 дерев вздовж проспекту Шухевича у Дніпровському районі
фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

«Це абсолютно шокуючий випадок масового знищення дерев у Києві, мотиви якого ще треба з’ясувати. Ми просимо киян, які могли стати свідками цього злочину, обов’язково відгукнутися і допомогти встановити особи зловмисників», – каже керівник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Факт пошкодження дерев зафіксовано в ході інспекції території представниками комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дніпровського району 18 липня. Одразу після цього були викликані усі відповідні служби, зокрема Державна екологічна інспекція та Національна поліція.

Нагадаємо, у Боярці на Київщині на одній із вулиць пара молодих людей під час прогулянки увімкнула музику окупанта. Чоловік підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора.

Крім того, у Києві засудили чоловіка, який протягом трьох років систематично ґвалтував трьох неповнолітніх доньок своєї співмешканки. Найближчі 15 років він проведе за ґратами.

До слова, на Київщині підрозділи Державної служби із надзвичайних ситуацій знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Жителі регіону та околиць столиці можуть чути звуки вибухів.

Теги: КМДА Київ екологія

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