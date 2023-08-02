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Тестування системи запуску ракет. Маск розлютив екологів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Тестування системи запуску ракет. Маск розлютив екологів
SpaceX запустила нову систему водяного потоку
фото: скріншот з відео

SpaceX провела два випробування нової системи так званого водяного затоплення без відповідних дозволів

SpaceX нещодавно провела два випробування своєї нової системи так званого водяного затоплення, яка призначена для захисту навколишньої інфраструктури під час запусків найбільшої у світі ракети Starship. ЗМІ повідомляють, що компанія робить це, не звертаючись за екологічними дозволами, які б уможливлювали скидання стічної води навколо стартового майданчика. Про це повідомляє Gizmodo.

За словами представника техаської комісії з якості навколишнього середовища (TCEQ), екологічного регулятора штату, SpaceX не подала заявку на отримання дозволу на об'єкті Starbase.

Нагадаємо, у квітні поточного року SpaceX уперше запустила свій Starship. Велика ракета пролетіла близько чотирьох хвилин і самознищилася після того, як почала падати.

На той час компанія не мала інфраструктури, яка могла б погасити полум'я, що виривається з 33 двигунів Raptor під час зльоту ракети. Пускова установка без інфраструктури для гасіння була серйозно пошкоджена, утворивши величезний кратер, розкидавши уламки в усі боки на величезну відстань і засипавши пилом навіть сусідні міста.

Невдалий запуск призвів до того, що на Федеральне управління цивільної авіації (FAA) подали до суду за те, що воно дозволило запуск без належної екологічної експертизи.

Зокрема, через кілька місяців після невдалого запуску Starship SpaceX встановила велику металеву пластину під стартовим майданчиком, яка повинна була там бути ще минулого разу, проте її не встигли встановити.

На додачу SpaceX також запустила нову систему водяного потоку. Компанія протестувала її на початку липня цього року і вдруге минулого тижня без належних дозволів. Нову систему водяного потоку описують як «біде для ракет».

Нагадаємо, засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму.

До слова, компанія Apple відхилила заявку на перейменування Twitter на X.

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Теги: вода ракета Ілон Маск SpaceX екологія

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