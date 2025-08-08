Чому вчителі не можуть оформити відстрочку у «Резерв+»? Роз'яснення Міносвіти

Працівники закладів загальної середньої освіти можуть оформити відстрочення відповідно до визначених норм законодавства

Оформити відстрочку від мобілізації для працівників закладів загальної середньої освіти через застосунок «Резерв+» наразі технічно неможливо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки.

У застосунку «Резерв+» наразі доступна функція про те, як оформити відстрочення для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти та наукових установ, відомості про яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

«Наголошуємо: відомості про працівників закладів загальної середньої освіти не вносять до ЄДЕБО. Це означає, що оформити відстрочення через застосунок «Резерв+» для них наразі технічно неможливо», – зазначає Міносвіти.

Водночас працівники закладів загальної середньої освіти, як і представники інших категорій, можуть оформити відстрочення відповідно до визначених норм законодавства. Для цього потрібно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з повним пакетом документів.

«Міністерство освіти і науки України продовжує взаємодіяти з іншими органами державної влади щодо цифровізації процедур, які стосуються працівників сфери освіти, зокрема закладів загальної середньої освіти», – йдеться у повідомленні.

