Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Чому вчителі не можуть оформити відстрочку у «Резерв+»? Роз'яснення Міносвіти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чому вчителі не можуть оформити відстрочку у «Резерв+»? Роз'яснення Міносвіти
Міносвіти продовжує взаємодіяти з іншими органами державної влади щодо цифровізації процедур, які стосуються працівників сфери освіт
фото: Міноборони

Працівники закладів загальної середньої освіти можуть оформити відстрочення відповідно до визначених норм законодавства

Оформити відстрочку від мобілізації для працівників закладів загальної середньої освіти через застосунок «Резерв+» наразі технічно неможливо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки.

У застосунку «Резерв+» наразі доступна функція про те, як оформити відстрочення для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти та наукових установ, відомості про яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

«Наголошуємо: відомості про працівників закладів загальної середньої освіти не вносять до ЄДЕБО. Це означає, що оформити відстрочення через застосунок «Резерв+» для них наразі технічно неможливо», – зазначає Міносвіти.

Водночас працівники закладів загальної середньої освіти, як і представники інших категорій, можуть оформити відстрочення відповідно до визначених норм законодавства. Для цього потрібно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з повним пакетом документів.

«Міністерство освіти і науки України продовжує взаємодіяти з іншими органами державної влади щодо цифровізації процедур, які стосуються працівників сфери освіти, зокрема закладів загальної середньої освіти», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+». Читайте у матеріалі«Главкома», як отримати відстрочку.

Читайте також:

Теги: Міністерство освіти і науки мобілізація вчитель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гірка правда полягає у тому, що Росія збирається воювати з нами «вічно»
Гірка правда про демобілізацію
18 липня, 21:00
Указ Путіна поширив правила мобілізації в армії РФ і на іноземців
Путін підготував пастку іноземцям, які служитимуть в армії РФ
9 липня, 13:13
Сійярто: Україна зіштовхнеться зі справді серйозними проблемами, якщо ці відносини буде заморожено
Угорщина запровадила санкції проти українських військових через смерть мобілізованого
17 липня, 23:07
Пожежа, яка виникла після атаки на будівлю ТЦК у Запоріжжі
Не лише, щоб зірвати мобілізацію. Голова ради резервістів пояснив, навіщо Росія б’є по ТЦК
10 липня, 16:55
Воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
25 липня, 13:38
Контракт укладатиметься на один рік із можливістю подовження
Люди старше 60 років зможуть служити за контрактом. Зеленський підписав закон
29 липня, 12:04
На місце почали масово збиратися жінки, які намагалися прорватися на територію
У Вінниці спалахнув конфлікт біля стадіону «Локомотив» через мобілізаційні заходи
2 серпня, 01:24
З 1 серпня 2025 року «Укрзалізниця» запроваджує обов’язкову верифікацію через «Дія.Підпис» для купівлі або повернення квитків
Нові правила придбання квитків на потяг, штрафи для бізнесу: що змінилося з 1 серпня
1 серпня, 05:00
Жорін розповів, що українські бійці, які зараз воюють на фронті, хочуть додому, «проте наразі це неможливо»
Жорін назвав єдину умову, необхідну для перемоги України у війні
3 серпня, 15:19

Телеком

Чому вчителі не можуть оформити відстрочку у «Резерв+»? Роз'яснення Міносвіти
Чому вчителі не можуть оформити відстрочку у «Резерв+»? Роз'яснення Міносвіти
OpenAI випустив нову нейромодель GPT-5
OpenAI випустив нову нейромодель GPT-5
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
Instagram заблокував сімох українських блогерів за рекламу казино
Instagram заблокував сімох українських блогерів за рекламу казино
Розвідка пояснила, навіщо окупанти вимикають інтернет у Криму
Розвідка пояснила, навіщо окупанти вимикають інтернет у Криму
Прем’єр Швеції втрапив у скандал через використання ChatGPT
Прем’єр Швеції втрапив у скандал через використання ChatGPT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
11K
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
2665
Авіаційна мобілізація. Як спортивні літачки збивають «шахеди»

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua