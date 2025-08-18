В Україні відкрито понад 35 тис. справ про невиплату зарплати: області-лідери

56% боргів по зарплаті припадає на чоловіків, 44% – на жінок

Найчастіше зарплату затримують у сфері виробництва машин та обладнання

Станом на початок серпня 2025 року в Україні відкрито 35 471 провадження щодо заборгованості із заробітної плати. Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії не виплатили зарплату своїм працівникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

Найчастіше боржниками виявляються державні підприємства – 11 562 провадження (33%), акціонерні товариства – 10 308 (29%) та ТОВ – 6 298 (18%). Лідером за кількістю відкритих справ є Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – 4 063 провадження. На другому місці – Карпатнафтохім (1 188), а третє займає Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання-Інжиніринг з 1 015 справами.

Окрему категорію складають облавтодори: на них припадає 7% усіх проваджень – 2 499 випадків невиплати зарплати. Серед великих фінансово-промислових груп найбільші борги зафіксовані у двох компаній, що входять до бізнес-структур Дмитра Фірташа – проти них відкрито 336 та два провадження відповідно.

Найчастіше зарплату затримують у сфері виробництва машин та обладнання – 5 681 провадження (16% від загальної кількості). Далі йдуть компанії будівельної галузі – 2 696 (7,6%) та підприємства хімічної промисловості – 2 670 (7,5%).

Найбільше боргів зафіксовано в Сумській області – 6 305 проваджень. Друге місце займає Київ – 3 784, третє – Дніпропетровська область із 2 456 випадками. Загалом 56% боргів по зарплаті припадає на чоловіків, 44% – на жінок.

До слова, середня заробітна платня по Україні порівняно з серпнем 2024 року зросла на 19% і зараз становить 25 тис. грн. Найбільше заробляють в Києві, найменше – в Кривому Розі.