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Міненерго пояснило, чи будуть блекаути і відключення у разі обстрілів РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міненерго пояснило, чи будуть блекаути і відключення у разі обстрілів РФ
Операторами системи розподілу підготовлено графіки відключень
фото з відкритих джерел

Енергетики краще підготовлені до чергових атак

Росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему України як і минулого року, про це свідчать дані української та іноземної розвідки. Однак, цього разу енергетики краще підготовлені до чергових атак, а система протиповітряної оборони – більш якісна, порівняно з минулим роком. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

«Ми сподіваємося, що цього року нам вдасться бути більш готовими до атак і швидше відновлюватись, якщо все-таки якісь пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами системи розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що нам доведеться впроваджувати ці графіки», – пояснила заступниця міністра.

Нагадаємо, в Україні шириться інформація про те, що вже з 1 жовтня в Україні почнуть застосовувати графіки відключень електроенергії. Міністерство енергетики повідомляє, що вона не відповідає дійсності.

Раніше ми писали, що понад 70% відділень комерційних банків України працюватимуть у звичайному режимі навіть за тривалих відключень світла. Напередодні осінньо-зимового періоду банки активізували роботу із забезпечення безперебійного електроживлення відділень на випадок нових пошкоджень енергосистеми.

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