Берлін анонсував відкриття першого у Європі центру єдності для українців

У Берліні 15 квітня відкриється перший у Європі Центр єдності українців, створений для підтримки громадян за кордоном і сприяння їхньому поверненню в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерстві соціальної політики України.

Центр у столиці Німеччини стане першим із запланованої мережі подібних просторів для українців за кордоном. У Центрі громадяни України зможуть отримати консультації щодо повернення додому та налагодження життя в Україні. Також там планують проводити освітні та культурні заходи.

Зокрема, відвідувачам надаватимуть консультації Пенсійного фонду України з питань пенсій, житлових субсидій, пільг і страхових внесків. Окремий напрямок роботи – підтримка дітей і молоді.

У Центрі планують проводити регулярні заходи для дітей і молоді на основі української скаутської моделі, профорієнтацію та навчання у сфері цифрових технологій, а також семінари й консультації з питань освіти та протидії дезінформації.

Адмініструватиме Центр ТОВ «Агенція національної єдності». Після відкриття простір працюватиме у тестовому режимі, а інформацію про його діяльність публікуватимуть на офіційній сторінці у Facebook.

До організації роботи Центру залучені міжнародні та українські організації, які забезпечуватимуть широкий спектр послуг – від консультацій щодо повернення та отримання соціальних послуг в Україні до освітніх, культурних й інтеграційних програм.

«Саме Німеччина стала першою країною, з якою Україна підписала спільну декларацію про відкриття Центру єдності. Ми хочемо, щоб Центр у Берліні став простором для збереження зв’язку наших громадян з Україною, а також місцем, де можна отримати перевірену інформацію для прийняття рішення про повернення додому», – сказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Нагадаємо, що уряд розширив програму допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб, передбачивши продовження виплат і додаткову підтримку окремих категорій.