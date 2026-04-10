Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Берлін анонсував відкриття першого у Європі центру єдності для українців

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкртих джерел

У Берліні 15 квітня відкриється перший у Європі Центр єдності українців, створений для підтримки громадян за кордоном і сприяння їхньому поверненню в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерстві соціальної політики України.

Центр у столиці Німеччини стане першим із запланованої мережі подібних просторів для українців за кордоном. У Центрі громадяни України зможуть отримати консультації щодо повернення додому та налагодження життя в Україні. Також там планують проводити освітні та культурні заходи.

Зокрема, відвідувачам надаватимуть консультації Пенсійного фонду України з питань пенсій, житлових субсидій, пільг і страхових внесків. Окремий напрямок роботи – підтримка дітей і молоді.

У Центрі планують проводити регулярні заходи для дітей і молоді на основі української скаутської моделі, профорієнтацію та навчання у сфері цифрових технологій, а також семінари й консультації з питань освіти та протидії дезінформації.

Адмініструватиме Центр ТОВ «Агенція національної єдності». Після відкриття простір працюватиме у тестовому режимі, а інформацію про його діяльність публікуватимуть на офіційній сторінці у Facebook.

До організації роботи Центру залучені міжнародні та українські організації, які забезпечуватимуть широкий спектр послуг – від консультацій щодо повернення та отримання соціальних послуг в Україні до освітніх, культурних й інтеграційних програм.

«Саме Німеччина стала першою країною, з якою Україна підписала спільну декларацію про відкриття Центру єдності. Ми хочемо, щоб Центр у Берліні став простором для збереження зв’язку наших громадян з Україною, а також місцем, де можна отримати перевірену інформацію для прийняття рішення про повернення додому», – сказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Нагадаємо, що уряд розширив програму допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб, передбачивши продовження виплат і додаткову підтримку окремих категорій. 

Теги: Німеччина переселенці українці біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua