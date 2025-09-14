Головна Гроші Особисті фінанси
В Україні зросли ціни на м'ясо: що очікувати восени

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
В Україні зросли ціни на м'ясо: що очікувати восени
Ріст цін на м’ясо стримуватиме купівельна спроможність населення
Яловичина, свинина та курятина подорожчали порівняно з минулим роком

Вартість усіх основних видів м’яса в Україні зросла порівняно з минулим роком. За даними аналітиків, ціни на яловичину, свинину та курятину можуть ще підвищитися восени через сезонний попит та фактори виробництва. Про це пише «Главком» із посиланням на «РБК Україна».

Скільки коштує м’ясо:

  • Яловичина – 361,45 грн/кг (торік 297,03 грн/кг).
  • Свинина – 215,28 грн/кг (торік 182,74 грн/кг).
  • Філе курятини – 239,55 грн/кг (торік 167,36 грн/кг).

«М’ясо зросло у ціні, і на це є свої причини», – зазначив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Він додав, кон’юнктура ринку така, що ціни на дешевші види м’яса підштовхують вартість преміальних категорій.

Фахівець пояснив, що наприкінці 2024 року в Україні скоротилося поголів’я свиней через активні бойові дії на Сході, де розташовувалися великі підприємства. Це призвело до зростання закупівельних цін на свинину та, як наслідок, подорожчання яловичини та курятини.

Експерт додав, що у першій половині 2025 року вартість курятини також поступово зростала, але зараз вона стабілізувалася.

За словами Гопки, Україна компенсує брак свинини імпортом, який зріс із 50-100 тонн до 200-250 тонн на рік. Попит на свинину традиційно зростає перед зимовими святами, що може спровокувати новий стрибок цін.

Вартість курятини надалі залежатиме від цін на корми, електроенергію та потужності підприємств. «Якщо виникнуть перебої зі світлом, доведеться використовувати дизельні генератори, що підвищить витрати і ціну продукції», – пояснив Гопка.

Економіст Олег Пендзин додав, що ріст цін на м’ясо також стримуватиме купівельна спроможність населення. «Великого стрибка не очікую. М’ясо подорожчало менше, ніж загальний продовольчий кошик українця. Якщо воно стане надто дорогим, його не купуватимуть», – підсумував експерт.

Нагадаємо, яблука цього року знову не будуть дешевими і доступними фруктами для переважної більшості українців, як це було колись. Хоч неврожай у цьому сезоні був не таким значним, як роком раніше, тепер на формування цін суттєво впливає експортна складова, каже експерт.

Також через здорожчання вітчизняних сирів українці масово переходять на сирний продукт. Українські сировари з початком осені традиційно очікують пожвавлення продажів. Однак цьогорічна цінова ситуація сезонні може зіпсувати надії: на тлі здешевлення сиру в ЄС (мінус 8% у серпні), вітчизняні виробники, навпаки, планують підвищити ціни – орієнтовно на 5%. 

В Україні зросли ціни на м’ясо: що очікувати восени
В Україні зросли ціни на м’ясо: що очікувати восени
