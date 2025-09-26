Головна Гроші Особисті фінанси
В Україні різко подорожчав овоч із борщового набору

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Фермери відвантажують моркву за вищими цінами через сезонне скорочення пропозиції на ринку
Ціни на моркву в Україні зросли на 24% через скорочення пропозиції та міжсезоння, фермери очікують подальше подорожчання

На поточному тижні українські господарства відвантажують моркву за цінами 8–15 грн/кг, що значно перевищує показники минулого тижня. Основною причиною зростання є скорочення пропозиції через міжсезоння та завершення реалізації середніх сортів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків EastFruit.

За даними EastFruit, торговельна активність на ринку моркви стимулює підвищення цін. Фермери відвантажують якісну продукцію дорожче, ніж наприкінці минулого тижня – ціни зросли в середньому на 24%.

«Оператори ринку цей ціновий тренд пов’язують із істотним скороченням пропозиції моркви через період міжсезоння. Зокрема, більшість господарств уже завершили реалізацію моркви середніх сортів, тоді як збору врожаю пізніших сортів ще не приступили», – йдеться в публікації.

Незважаючи на подорожчання, ціни на якісну моркву все ще на 35% нижчі, ніж торік, зазначають експерти. Деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни, якщо темпи збуту залишатимуться високими.

Зростання цін пояснюють і сезонними факторами: міжсезоння традиційно призводить до скорочення пропозиції на ринку, що тисне на ціни, а активність покупців лише підсилює тренд.

Нагадаємо, що Аналітики Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», зокрема Світлана Черемісіна, повідомляють, що в Україні спостерігається систематичне щомісячне зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби – від 1 до 1,7% щомісяця, і до кінця 2025 року подорожчання складе від 11 до 23% залежно від сорту продукції.

На кінець 2025 року пшеничний хліб вищого ґатунку може коштувати близько 63,5 грн за кілограм, що на 22,3% більше порівняно з поточними цінами. Пшеничний хліб першого ґатунку вартуватиме приблизно 49,6 грн/кг (+16,7%), житній хліб – близько 50,6 грн/кг (+12,1%), батон вагою 0,5 кг – 30,9 грн, що на 11,2% перевищує нинішні показники.

Раніше «Главком» повідомляв, скільки коштує приготувати борщ у столиці. 

